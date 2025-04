SVW Mainz arbeitet an einem "historischen Erfolg"

Mainz. Als Tabellenzweiter der Landesliga Südwest-Ost hat SVW Mainz, der am Freitagabend den TuS Knittelsheim empfängt, aktuell Chancen auf den Sprung in die Verbandsliga. In dieser Spielklasse war der Verein aus Weisenau zuletzt 1983 aktiv, weshalb die Verantwortlichen einen Aufstieg als „historischen Erfolg“ bewerten würden. Coach Jochen Walter sagt: „Es ist für jeden Trainer mit das Größte, einen Aufstieg zu erringen. Und dann auch noch das erste Mal seit Ewigkeiten den Verein in die Verbandsliga zu führen, wäre natürlich eine Riesennummer, auf die ich Riesenbock hätte.“