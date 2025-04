SVW: Leonardo Goltz bleibt, Kevin Faro kommt

Auch David Perez de los Santos geht

Aber der SV Wiesbaden muss auch Abgänge verkraften. Etwa den von Offensivspieler Leon Löber zum SV Gonsenheim in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland. „Schade, wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, müssen es aber akzeptieren. Wir wünschen ihm alles Gute“, bedauert Yildirim. Auch David Perez de Los Santos werde den Verein nach Saisonschluss verlassen, informiert der Sportliche Leiter. Perez de Los Santos, Ziel unbekannt, war 2021 von der TSG Wörsdorf in den Helmut-Schön-Sportpark gewechselt und zum Stammspieler geworden, setzte in der Gruppenliga-Aufstiegssaison 2023/24 Akzente und kommt in der laufenden Spielzeit auf 20 Verbandsliga-Einsätze.