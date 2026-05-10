SVW leidet mit: Walluf unterliegt Heuchelheim Rheingauer verlieren gegen den Abstiegskandidaten, wodurch der SV Wiesbaden auf den Relegationsplatz zurückfällt von Stephan Neumann · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

Trainer Adi Dworschak musste mit seiner SG Walluf eine 1:2-Heimniederlage geegn Heuchelheim verkraften. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Walluf. Die SG Walluf musste beim 1:2 gegen TSF Heuchelheim ihrer sich durch die ganze Runde ziehenden Personalmisere Tribut zollen. Heuchelheim ist damit am spielfreien SV Wiesbaden vorbeigezogen, der nun als Viertletzter den derzeitigen Relegationsrang belegt. Gut zumindest für den Sportverein, dass Limburg auf dem ersten mutmaßlichen Abstiegsrang noch vier Zähler schlechter dasteht. Jetzt geht es für den SVW gegen Okriftel (So., 15 Uhr) um alles.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Julius Buff (letztmals gesperrt), Bastian Bsullak (Leistenprobleme) und Urlauber Nico Hernandez waren bei den Rheingauern zu ersetzen, die nach den frühen schweren Verletzungen zu Saisonbeginn lange Zeit Ausfälle kompensierten. Aber jetzt an einem Punkt angelangt sind, „an dem die Jungs, die uns über Wasser gehalten haben, kaum mehr Körner haben“, führt Chefcoach Matthias Dworschak an.