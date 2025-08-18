SVW im Absteiger-Duell unterlegen

Im Duell zweier Absteiger traf der SVW auf den SV Haisterkirch. Beiden Mannschaften war es sicherlich wichtig, gut in die neue Saison zu starten. Das zeigte sich auch zumindest zu Beginn, als in den ersten 10 Minuten auf beiden Seiten mehrere Abschlüsse getätigt wurden. Nachdem das Spiel dann zwischenzeitlich abgeflacht war, drang Raphael Maucher in den Strafraum der Gäste ein und wurde dabei umgegrätscht. Den fälligen Strafstoß verschoss Daniel Litz allerdings links über das Tor. Auf der Gegenseite vergab Koch frei vor Eichler eine Großchance. Während Wolpe danach mehr Ballbesitz hatte, nutzte Haisterkirch kurz vor der Halbzeit ihre nächste Gelegenheit. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung des SVW spielten sie schnell in die Spitze, wo Fesseler vor Eichler ruhig blieb und zur Führung einschob. Zwar hatte auch Petrich nochmals eine gute Chance auf der anderen Seite, doch dieses 0:1 war auch der Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang erwartete man nun ein Aufbäumen des SVW, doch im Gegenteil erhöhte Haisterkirch schnell durch Geilinger auf 0:2. Dieser Nackenschlag nahm dem SVW dann jeglichen Schwung aus dem Spiel. Die letzten circa 40 Minuten waren gelinde gesagt schwer anzuschauen. Viele Fehlpässe, Foul, Verletzungsunterbrechungen und Wechsel nahmen den Wind aus der Partie. Große Chancen gab es keine mehr zu verzeichnen, sodass sich am Ergebnis nichts mehr änderte.

Für Haisterkirch ein Sieg mit minimalem Aufwand, der SVW muss sich an der eigenen Nase fassen, denn diese Niederlage war vermeidbar. Nächsten Sonntag geht es weiter, da sollte eine Steigerung sichtbar sein, um etwas mitzunehmen.