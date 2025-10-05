SVW II verliert in Wilhelmsdorf

Im verregneten Wilhelmsdorf trat die Zweite ohne die im Kurzurlaub verweilenden Pisch, Büchelmaier, Pfeiffer und Schwellinger an. Die Führung erzielte nach einer knappen Viertelstunde Nelutu Petea für den SVW II, der seine bestechende Topform mit seinem bereits 6.Saisontor bewies. Weitere Chancen vergab der SVW II im Verlauf der ersten Halbzeit dann noch.

Zur Pause mussten die Gäste verletzungsbedingt auf der Torhüterposition umstellen, was die Gastgeber schnell ausnutzten. Nach einer Ecke kam WRZ kurz nach der Pause zum Ausgleich, um dann in der 64.Minute auch in Führung zu gehen. Zwar konnte der SVW II durch Daniel Maier – auf Jonas Pfeifers zweiten Assist des Tages hin – das Spiel nochmals ausgleichen, doch die Gastgeber setzten mit dem 3:2 den Deckel auf die Partie. Durch die vergebenen eigenen Möglichkeiten vor allem in der ersten Halbzeit und der schwächeren zweiten Halbzeit von Wolpe muss man die Niederlage hinnehmen und akzeptieren.