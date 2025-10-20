SVW II verliert daheim

Im Duell der Reserven gingen die Gäste früh durch einen Kopfball in Führung. Danach war das Spiel ausgeglichen und eher zerfahren, einige gelbe Karten bezeugten den Derbycharakter. Nach einer engen Situation im Strafraum der Gäste zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, doch Pierre Bernhard scheiterte mit seinem Versuch am Torhüter. Dennoch ging der SVW II mit einem positiven Gefühl in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel gelang bald der Ausgleich durch Nils Pisch. Im weiteren Verlauf konnte Blitze/Mowa II wieder die Überhand gewinnen und gingen eine gute Viertelstunde vor dem Ende wieder in Führung. In der Schlussphase sah ein Akteur der Gäste noch die Ampelkarte, doch der SVW II konnte aus der Überzahl keinen Profit schlagen und unterlag am Ende mit 1:2.