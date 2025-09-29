SVW II ungeschlagen im September

Der Lauf der Zweiten setzte sich auch im Heimspiel gegen Schmalegg fort. Matchwinner wurde der mittlerweile schon 39-jährige Cozmin-Nelutu Peta, der wie ein Jungspund zwei Treffer markierte, einmal vorbereitet von Julius Büchelmaier und das andere Mal von Marcel Schwellinger, der den Ball überlegt im Strafraum querlegte anstatt selbst den Abschluss zu suchen. Durch einen Sonntagsschuss hatte man zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen müssen, jedoch schwächte sich die Reserve des SV Schmalegg nach einer knappen Stunde auch mit einer gelb-roten Karte selbst. Schlussendlich brachte der SVW II den Vorsprung über die Zeit und blieb damit im gesamten September, also seit 4 Partien unbesiegt. Die Belohnung ist nun, dass man gegen WRZ Unified erstmals in dieser Saison auf einen Gegner treffen wird, der in der Tabelle weiter unten steht als man selbst. Trotzdem sollte man die Partie nächsten Sonntag nicht auf die leichte Schulter nehmen, hat WRZ doch schon einen Sieg gegen den SV Reute II eingefahren.