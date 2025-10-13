SVW II siegt in Michelwinnaden

Aufgrund Spielermangels der Hausherren musste die Zweite im selten erprobten Flex-Modus in Michelwinnaden antreten. Dies sollte ein Spektakel werden, denn Tore fielen wie am Fließband. Niklas Pfeiffer eröffnete den Torreigen, Pierre Bernhard erhöhte in der Mitte der ersten Halbzeit nach einer überragenden Vorlage Tim Pischs – dieser hatte sich einmal durch die gesamte Mannschaft des SCM gedribbelt – auf 0:2. Doch auch die Gastgeber zeigten ihre Abschlussstärke und verkürzten wenig später.

Dann schlug die Zeit von Jakob Knöpfler: Dieser traf zunächst selbt und legte die zwei folgenden SVW-Treffer durch wiederum Bernhard und – Trommelwirbel – das erste Tor im selbst gesponserten SVW-Leo-Trikot von Marcel Schwellinger auf. Dazwischen hatte der SCM durch einen zweiten Distanzkracher auf 2:3 verkürzt. Nach guten 50 gespielten Minuten stand es somit 2:5. Doch beide Seiten hatten ihr Pulver noch nicht verschossen. Zunächst schnürte Niklas Butte Pfeiffer den Doppelpack – die Vorlage habe ich zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, aber Bene Roth wird das in gewohnter Weltklasse-Manier bewerkstelligt haben – und machte damit den Deckel auf die Partie.

Der letzte Treffer der Partie war dann aber Michelwinnaden vergönnt: in der 82.Minute musste der souveräne Kapitän Oli Pisch im Tor zum dritten Mal hinter sich greifen. Durch den klaren Erfolg und den Sprung ins Tabellenmittelfeld lässt sich dieser Gegentreffer für die Zweite aber sicherlich hinnehmen.