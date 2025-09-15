SVW II im Estland-Look zum Sieg

Vom Outfit her hätte die Zweite auch als estnische Nationalelf durchgehen können, als man am Sonntag gegen Bodnegg antrat. Zwar nicht auf Länderspiel-Niveau, aber deutlich verbessert präsentierte sich der Gastgeber, auch die frühe Verletzung von Michi Spieß (gute Besserung) tat dem keinen Abbruch. Technisch stark zeigte sich mehrmals Jakob Knöpfler auf der rechten Seite, der auch das erste Tor einleitete. Seine Vorlage schob Pierre Bernhard weiter auf Petea, der problemlos einschob. Nur wenig später kopierten Bernhard und Nelu diese Aktion und stellten schon auf 2:0. Nach der Halbzeit verkürzten die Gäste zunächst, doch Julius Büchelmaiers Gewaltschuss in der 67.Minute konnte der Torwart der Bodnegger nur abprallen lassen, woraufhin Niklas Pfeiffer, der goldrichtig wie ein Torjäger wartete, den alten Abstand wieder herstellte. Keine 5 Minuten später vollendete Nelutu Petea seinen Hattrick und machte damit den Deckel auf die Partie drauf. Damit feierte die Zweite ihren ersten Sieg seit fast anderthalb Jahren und kletterte auf den 10.Tabellenplatz mit direktem Anschluss zu den nächsten 4 Plätzen.