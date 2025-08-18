SVW II deutlich unterlegen

Im ungewohnten Flex-Modus (nur 9 gegen 9 mit 16m kürzerem Spielfeld) startete die Zweite in die Saison. Leider war das Sehenswerteste die neuen Trikots im Leoparden-Look mit goldenen Elementen. Sonst lief nämlich nicht viel zusammen. Nach Büchelmaiers Distanzkracher, der die Oberkante der Latte touchierte, übernahm Haisterkirch die Partie. Ein Flachschuss von der Strafraumkante und ein schöner Steckpass, den Zebergs nur noch verwerten musste, brachten den Gästen eine komfortable Halbzeitführung ein. Für Wolpe näherte sich nur Michi Spieß zweimal aus der Distanz einem Torerfolg an. Nach dem Seitenwechsel konnte sich zunächst Torwart und Kapitän Zienecker mit mehreren Paraden auszeichnen, bevor Tim Pisch die erste Gelegenheit für die zweite vergab. In der Schlussphase ging es dann dahin für den SVW II, Matts Distanzschuss, ein Gegentor nach eigenem falschen Einwurf und ein direkter Freistoß schraubten das Ergebnis dann doch ordentlich, wie auch unnötig in die Höhe.