SVW gibt 2:0 gegen Waldbrunn noch aus der Hand

Der Doppelpack von Saki Nakos reichte für den SVW gegen Waldbrunn nicht zum Punktgewinn. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Wiesbaden. Die SG Walluf grüßt als Verbandsliga-Tabellenführer, Aufsteiger Türkischer SV hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, während der SV Wiesbaden nach 2:0-Führung noch eine Bauchlandung erlebte. Biebrich 02 beeindruckt mit einem 4:0. Jetzt wartet die große Englische Derby-Woche: Start am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Duell SV Wiesbaden gegen Türkischer SV. Am Donnerstag (20 Uhr) heißt der lokale Hit SG Walluf gegen Biebrich 02 und am Sonntag (15 Uhr) Türkischer SV gegen SG Walluf – größerer Zuschauerzuspruch mutmaßlich gewährleistet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Saki Nakos stellte auf 2:0, ehe mit dem Anschlusstor der Gäste der SVW-Faden riss. Zu allem Überfluss handelte sich Dillon Fosuhene noch Rot wegen Reklamierens ein, schied Julian Bill mit einer Knieblessur aus, nachdem die Gastgeber zuvor in einer Strafraumszene mit seiner Beteiligung einen Elfmeterpfiff vermissten.

Heute, 15:00 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden FC Waldbrunn FC Waldbrunn 2 3 Abpfiff Bei Bills Ausscheiden war das Auswechselkontingent erschöpft, der Sportverein beendete die Partie mit neun Spielern. „Wir haben komplett die Kontrolle verloren, das war ein totaler Blackout. 65 gute Minuten reichen nicht, das wird in der Verbandsliga bestraft“, rätselte SVW-Sportchef Yildirim Sari über die Gründe des Leistungseinbruchs.