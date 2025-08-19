SVW gegen Türkischer SV: Traditionsderby lebt neu auf

Wiesbaden. 14. Oktober 2012, Helmut-Schön-Sportpark: Verbandsligist SV Wiesbaden führt durch Tore von Max Fiege und Dennis Leopold 2:1 gegen den Türkischen SV, für den Engin Arslan zum 0:1 getroffen hatte. Ehe das ohnehin schon aufregende Derby zum Spektakel wurde. Der Fernschuss von Ümit Yildiz sprang an die Unterkante der Latte, Arslan, der später das SVW-Trikot tragen sollte, wuchtete ihn zum 2:2 ins Netz (86.), ehe die Seitfalleinlage von Erol Genc zum 2:3 (90.+3) beim TSV um den damaligen Trainer Nazir Saridogan alle Jubeldämme brechen ließ. Unter Spielertrainer Sascha Amstätter stieg der SVW am Ende als Meister in die Hessenliga auf.

An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es nun zur Neuauflage. Der Sportverein, der zuletzt nach 2:0 noch 2.3 gegen Waldbrunn verlor, empfängt den parallel in Okriftel mit 5:1 siegreichen Liga-Rückkehrer. Im Sommer hat der TSV seinen ohnehin hochkarätig besetzten Kader nochmals verstärkt, während SVW-Coach Daniel Löbelt einen Umbruch stemmen muss – die Favoritenrolle liegt wohl beim Türkischen SV.

Beim SV Wiesbaden wird Julian Bill aufgrund der gegen Waldbrunn erlittenen Knieblessur fehlen. Am Bandapparat seien bei der Untersuchung aber keine Verletzungen festgestellt worden, erläutert Trainer Daniel Löbelt, der ferner auf den mit Rot bedachten Dillon Fosuhene verzichten muss. Beim 2:3 gegen Waldbrunn hätten viele weite Bälle für hohen Kräfteverschleiß gesorgt, der mutige, geordnete Spielaufbau sei zu kurz gekommen, analysiert Löbelt. Gegen die gewieften Spieler in der starken Offensive des TSV gelte es nun auch, Leichtsinnsfehler, wie etwa Dribblings am eigenen Sechzehner, zu vermeiden. „Hoch motiviert“, gehe sein Team ins prestigegeladene Derby.

Türk-Coach Caliskan: Es kann nicht alles gleich funktionieren

Kernkompetenz Treffsicherheit – das Team des Aufsteigers Türkischer SV brachte sie beim 5:1 in Okriftel erstmals in neuer Umgebung zum Ausdruck. Nachdem stattliche 143 Treffer aus 32 Gruppenliga-Spielen den Titelgewinn gebracht hatten. Eine Mannschaft auch mit Spitzenplatz-Potenzial in der zweithöchsten hessischen Klasse? „Das kann man nicht sagen. Wir haben so viele neue Spieler, da kann nicht alles gleich funktionieren. Auf jeden Fall war der erste Dreier wichtig. Jetzt sind wir für die beiden Derbys gewappnet“, richtet Trainer Gökhan Caliskan seinen Fokus ganz auf das Spielgeschehen, vermeidet vollmundige Prognosen und hat bereits den zweiten lokalen Hit am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Walluf im Blick.

Ob der erfahrene Defensivspieler Richard Ofosu nach seiner Knöchelblessur am Mittwoch im Helmut-Schön-Sportpark dabei sein kann, bleibt abzuwarten. Der breite Kader – zuletzt ist mit Yoel Yilma noch ein vielversprechender Mittelfeld-Zugang dazugekommen – garantiert auf jeden Fall, dass Ausfälle kompensiert werden können. Und was Yilma angeht, stellt Caliskan nach dessen Premiere fest: „Die Ruhe am Ball und die Übersicht zeichnen ihn aus. Aber er ist noch nicht bei 100 Prozent.“ Im Tor will der Coach keine Nummer eins benennen. In Okriftel stand Neuzugang Kevin Wieszolek zwischen den Pfosten, was nicht heißt, dass Fabian Vollmer, Keeper in der Meistersaison, ins Hintertreffen geraten ist. Er entscheide nach Trainingsleistung, „jeder bekommt seine Chance“, sagt Caliskan mit Blick auf die beiden Torhüter.