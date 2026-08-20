Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Die Niederlage ist ärgerlich, da sie nicht verdient war. Wir haben mehr für das Spiel gemacht, machen ein gutes Auswärtsspiel und lassen eine Aktion zu. Aus diesem Konter passiert das einzige Tor des Spiels. Dieses war auch abseitsverdächtig.

Wir hätten uns aufgrund des starken Auswärtsspiel einen Punkt verdient. Das gute an der Woche ist, dass es schnell weiter geht. Am Samstag wartet schon die nächste Chance wieder Punkte zu holen."

Sebastian Wastl, Trainer des SV Waldperlach: "Heute war ein richtig schweres Spiel für uns in Denkendorf. Anstoß 18:30, 105 Kilometer Autofahrt an einem Arbeitstag, für viele Spieler nicht ganz leicht zu organisieren, ohne das als Ausrede gelten zu lassen.



Wir kommen ganz schwer ins Spiel, haben zwar mehr Spielanteile, sind aber nicht zwingend im letzten Drittel. Wir haben Glück, dass Benedikt Heinrich uns bei einem Konter im Spiel hält und auch dass Denkendorf ihre Konter nicht konsequent nutzen kann.



In der 2. HZ kommen wir besser ins Spiel, machen unsere Chancen aber nicht und müssen gleichzeitig immer wieder gute Konter verteidigen. Am Ende entscheidet die individuelle Klasse beim 1:0.

Wir sind überglücklich heute einen dreckigen Sieg einzufahren und die drei Punkte zu entführen. Kompliment an Denkendorf, die bis zum Schluss alles versucht haben und uns das Leben richtig schwer gemacht haben!"