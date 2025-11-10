SVW erfolglos in die Winterpause

Die schwierigen Wochen des SVW finden auch zum Jahresabschluss in der Liga kein Happy End. Bei usseligem Wetter ließ sich auch das Spiel mit ebenjenem Adjektiv beschreiben. Kaum Chancen auf beiden Seiten, wenige schöne Aktionen und viele Ballverluste belegten diese These. In der Schlussphase spielte der TSB Ravensburg einen Tempogegenstoß gut zu Ende und drückte den Ball am Ende zum Siegtreffer über die Linie. Damit überwintert der SVW mit enttäuschenden 11 Punkten auf dem 8.Platz.

Trotz der sportlich angespannten Lage bedankt sich die Mannschaft bei allen Unterstützern und Zuschauern, die Woche für Woche durch ihre Anwesenheit am Spielfeldrand den Spielern eine tolle Kulisse bieten. Für nächstes Jahr kann die Devise daher nur heißen, diesen Einsatz aller Fans mit guten Leistungen und mehr Punkten zurückzuzahlen. Bis dahin eine gute Zeit an alle!