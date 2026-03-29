SVW-Derbypleite und vier Verletzte

Der SVW Mainz verliert gegen die SpVgg Ingelheim mit 0:1. – Foto: Michael Wolff

Ingelheim. Trotz des 1:0 vor einer Woche gegen den FSV Schifferstadt kann bei den Landesliga-Fußballern des SVW Mainz von einem Aufwärtstrend nicht die Rede sein. Im Rheinhessen-Derby bei der abstiegsgefährdeten Spvgg. Ingelheim musste sich die Elf von Jochen Walter mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

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Vor nur 50 Fans köpfte Ingelheims Kapitän Tom Zimmer den entscheidenden Treffer in der 26. Minute. Weisenaus Sportlicher Leiter Stephan Protz sprach von einem „gebrauchten Mittag. Es war zwar nicht unser bestes Spiel, aber dennoch waren wir die bessere Mannschaft – mit der Chancenverwertung können wir erneut nicht zufrieden sein.“ In der Nachspielzeit vergab der SVW durch Jamie Anderton am langen Pfosten nach Schuss von Patrick Wagner die Topchance zum Ausgleich. „Eigentlich schlimmer ist die Tatsache, dass all unsere vier Auswechslungen wegen Verletzungen erfolgen mussten“, sagte Protz. Zwei davon bereits in der ersten Hälfte. Tiago Rebelo, Paul Nauth und Tim Gabel mussten wegen muskulärer Probleme raus, Laurin Alt erwischte es am Knöchel. „Man kann nur froh sein, dass jetzt erstmal Pause ist – hoffentlich sind die Verletzungen nicht allzu schlimm.“