SVÜ-Trainer trotz Niederlage stolz

Der SV Uedesheim ging als 13. der Tabelle als großer Außenseiter in die Auswärtspartie der Bezirksliga gegen den TSV Eller. Der SVÜ wehrte sich allerdings tapfer und blieb bis zur letzten Minute im Spiel. Doch am Ende war der große Kampf vergeblich, angesichts einer 4:5 (1:2)-Niederlage stand die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert mit leeren Händen da.

Der TSV Eller, der als Tabellendritter um den Aufstieg mitspielt, hatte vor der Begegnung gegen den SV Uedesheim erst 13 Gegentreffer kassiert. Dem SVÜ gelang es am Sonntag als erste Mannschaft der Liga, mehr als drei Tore gegen den TSV zu erzielen. Die vier Treffer reichten jedoch nicht, um etwas Zählbares aus Düsseldorf mitzunehmen. „Das war unsere bisher beste Saisonleistung. Ich kann nur stolz auf die Mannschaft sein“, betonte SVÜ-Coach Oliver Seibert, der von einer sehr guten Bezirksligapartie sprach.

Die favorisierten Hausherren gingen durch Fabian Stutz (13.) früh mit 1:0 in Führung. Den Ausgleich von Luis Winfried (25.) konnte Ellers Nico Stracke (27.) schnell kontern. Somit ging es für die Uedesheimer mit einem 1:2-Rückstand in die Pause. Das Kabinen-Fazit des Trainers fiel positiv aus: „Ich war nach der ersten Halbzeit sehr zufrieden und wusste, dass noch mehr drin ist“, so Seibert. Im zweiten Durchgang gelang es dem TSV Eller durch die Treffer von Stracke (50.) und Stutz (69.) lange, die Gäste auf Distanz zu halten. Als der SVÜ bereits mit 2:4 hinten lag, kämpften sich die Neusser durch die Treffer von Can Yücel und Gabriel August (84.) zurück in die Partie. Beim 4:4-Unentschieden sollte es jedoch nicht bleiben. In der 90. Minute gelang dem TSV durch Adnan Hotic das entscheidende 5:4.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Qualität unseres Gegners war wie erwartet sehr hoch und trotzdem haben wir bis zum Schluss mithalten können. Am Ende ist es ärgerlich, ohne Punkt nach Hause zu fahren“, berichtete Seibert. Das 4:5 gegen den TSV Eller war die bereits dritte Liganiederlage in Serie für den SV Uedesheim. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 15 ist bereits auf zwei Punkte geschmolzen. Für den Trainer ist die Tabellensituation kein Grund zur Sorge. „Uns war von vornherein klar, dass wir uns mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen. Ich bleibe aber ruhig, wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Der Auftritt in Eller hat schon gezeigt, wozu die Jungs im Stande sind“, so Trainer Oliver Seibert.

Der kommende Gegner, die Reserve von Germania Ratingen, liegt nur drei Punkte vor dem Tabellendreizehnten aus Uedesheim. Auch der DSC 99, auf den der SVÜ eine Woche später trifft, liegt nur drei Zähler vor den Neussern. „Wir wollen vor der Winterpause so viele Punkte sammeln wie möglich. Mir ist es immer wichtig, dass sich die Mannschaft entwickelt. Auch in der vergangenen Saison lief die Rückrunde besser als die Hinserie. Daher werden wir im Winter auch versuchen, uns personell zu verstärken“, betonte Seibert.