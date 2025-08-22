SVÜ-Coach trifft auf seinen Ex-Klub

Nachdem es in der ersten Runde des Niederrheinpokals der VfL Viktoria Mennrath war, der in Gestalt des Drittligisten MSV Duisburg das große Los gezogen hatte, übernahm am Donnerstagabend der SC Union Nettetal diese Rolle. Der Landesligist darf sich auf ein Duell gegen den Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet freuen und hat in Gestalt der Christian-Rötzel-Kampfbahn auch ein Stadion, in dem ein Spiel dieser Größenordnung auch stattfinden könnte. Die beiden verbliebenen Klubs aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss können dagegen deutlich bescheidener planen, wobei auf den Bezirksligisten SV Uedesheim eine interessante Konstellation zukommt.

Denn am 9. oder 10. September geht es daheim gegen den Oberligisten TSV Büderich. Also gegen die Mannschaft, für die Trainer Oliver Seibert 2023 die Uedesheimer verließ. Doch wirklich glücklich wurde er dort nicht, denn nach zwölf Oberliga-Partien musste er dort seinen Hut nehmen, kehrte dann aber mitten in der Saison in den Neusser Süden zurück und schaffte mit dem SVÜ noch den Aufstieg in die Bezirksliga.

Der zweite verbliebene heimische Vertreter ist der VfL Jüchen/Garzweiler. Der Oberliga-Aufsteiger reist zwar als Favorit zum TSV Solingen, doch als Landesligist spielen die Gastgeber nur eine Klasse tiefer und bieten sicher Stolperfallenpotenzial für die Truppe von Trainer Daniel Klinger. Für den Niederrheinpokal qualifiziert war auch noch der 1. FC Grevenbroich-Süd, doch der Bezirksligist schied schon in der ersten Runde beim Landesligisten ASV Süchteln aus.