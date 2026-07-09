 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

SVU verspielt 4:0-Führung – Herger-Dreierpack ebnet Schwabach den Weg

Mittelfränkischer Testspiel-Check: Schwabach glänzt, Erlangen souverän, Wahnsinn bei den Urus

von Boris Manz · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser
Nicht nur in der Landesliga Nordost unaufhaltsam: Yannis Herger (r.) (Archivfoto).
Nicht nur in der Landesliga Nordost unaufhaltsam: Yannis Herger (r.) (Archivfoto). – Foto: Wolfgang Zink

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Eine außergewöhnliche Aufholjagd, ein Landesliga-Torjäger in bestechender Frühform und hohe Favoritensiege: Wie am Dienstag testeten zahlreiche Top-Teams aus Mittelfranken am Mittwoch, dem 9. Juli.

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Ein Kuriosum erlebte der SV Unterreichenbach gegen den TSV Johannis 83. Der Landesligist dominierte den ersten Durchgang und führte zur Pause nach Treffern von Marvin Jeltsch und Alexander Ochs sowie zwei Eigentoren komfortabel mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel fing sich der Bezirksligist jedoch: Yakup Basoglu und ein Doppelpack von Tim Ruhrseitz brachten Johannis zurück in die Partie, ehe ein spätes Eigentor von Timo Rödig in der 84. Minute das bittere 4:4-Remis aus Sicht der Urus besiegelte.

Der SC 04 Schwabach gab sich beim FV Fortuna Neuses dagegen keine Blöße. Dank eines Dreierpacks von Landesliga-Top-Torjäger Yannis Herger und eines weiteren Treffers durch Neuzugang Jannis Sauer verbuchte die Mannschaft einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg. Für Sauer ist es bereits der fünfte Treffer im vierten Spiel!

Landesliga-Teams aus Feucht und Erlangen mit weißer Weste – Bezirksligisten ASV Zirndorf, Meckenhausen und Stopfenheim siegen

Ebenfalls schadlos hielten sich die Landesligisten aus Feucht und Erlangen. Der 1. SC Feucht verbuchte durch die Tore von Elijah Kempe und Joel Jehnichen einen verdienten 2:0-Erfolg beim TSV Roßtal. Mit dem exakt gleichen Ergebnis setzte sich der ATSV Erlangen beim FC Ottensoos durch, wo Neuzugang Burak Ölcer und Roman Mihajlov die Weichen auf Sieg stellten.

In den weiteren Duellen feierte der ASV Zirndorf einen soliden 2:0-Sieg beim TSV Burgfarrnbach, bei dem Christoph Vornehm und Kevin Reinold im zweiten Durchgang trafen.

Der TSV Meckenhausen bezwang den TSV Mörsdorf in einer engen Partie mit 3:2, matchentscheidend war hier der Doppelpack von Jonas Ullrich. Der 24-Jährige kam erst im Sommer 2025 aus Mörsdorf zum TSV.

Die DJK Stopfenheim behielt indes bei der SG Kalbensteinberg/Obererlbach nach Toren von Simon Geisslinger und Timo Weglehner knapp mit 2:1 die Oberhand.

Landesliga- und Bezirksliga-Teams aus Mittelfranken im Einsatz: Die Begegnungen vom 8. Juli zum Durchklicken

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Roßtal
TSV RoßtalRoßtal
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
0
2
Abpfiff

FC Ottensoos – ATSV Erlangen 0:2
Tore: 0:1 Burak Ölcer (30.), 0:2 Roman Mihajlov (62.)

Gestern, 19:00 Uhr
SG K.steinberg / Obererlbach
SG K.steinberg / ObererlbachSG K.steinberg
DJK Stopfenheim
DJK StopfenheimStopfenheim
1
2
Abpfiff


SG K.steinberg / Obererlbach – DJK Stopfenheim 1:2
Tore: 0:1 Simon Geisslinger (32.), 0:2 Timo Weglehner (52.), 1:2 Marian Wolff (82. Foulelfmeter)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Johannis 83
TSV Johannis 83Johannis 83
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
4
4
Abpfiff

TSV Johannis 83 – SV Unterreichenbach 4:4
Tore: 0:1 Marvin Jeltsch (2.), 0:2 Rafael Dierl (31. Eigentor), 0:3 Alexander Ochs (37.), 0:4 Felix Meierhöfer (40. Eigentor), 1:4 Yakup Basoglu (56.), 2:4 Tim Ruhrseitz (67. Foulelfmeter), 3:4 Tim Ruhrseitz (69.), 4:4 Timo Rödig (84. Eigentor)

Gestern, 18:30 Uhr
FC Ottensoos
FC OttensoosOttensoos
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
0
2
Abpfiff

FC Ottensoos – ATSV Erlangen 0:2
Tore: 0:1 Burak Ölcer (30.), 0:2 Roman Mihajlov (62.)

Gestern, 19:00 Uhr
FV Fortuna Neuses
FV Fortuna NeusesFort. Neuses
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
1
4
Abpfiff

FV Fortuna Neuses – SC 04 Schwabach 1:4
Schiedsrichter: Sebastian Wagner - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yannis Herger (18.), 0:2 Yannis Herger (44. Foulelfmeter), 0:3 Jannis Sauer (68.), 0:4 Yannis Herger (79.), 1:4 David Scherb (83.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
TSV Mörsdorf
TSV MörsdorfMörsdorf
3
2
Abpfiff

TSV Meckenhausen – TSV Mörsdorf 3:2
Schiedsrichter: Simon Schmidt (Feucht)
Tore: 0:1 Christian Lerzer (14.), 1:1 Jakob Geitner (17.), 2:1 Jonas Ullrich (35.), 2:2 Christian Lerzer (45.), 3:2 Jonas Ullrich (58.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Burgfarrnbach
TSV BurgfarrnbachB.farrnbach
ASV Zirndorf
ASV ZirndorfZirndorf
0
2
Abpfiff

TSV Meckenhausen – TSV Mörsdorf 3:2
Schiedsrichter: Simon Schmidt (Feucht)
Tore: 0:1 Christian Lerzer (14.), 1:1 Jakob Geitner (17.), 2:1 Jonas Ullrich (35.), 2:2 Christian Lerzer (45.), 3:2 Jonas Ullrich (58.)