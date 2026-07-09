SVU verspielt 4:0-Führung – Herger-Dreierpack ebnet Schwabach den Weg

Der SC 04 Schwabach gab sich beim FV Fortuna Neuses dagegen keine Blöße. Dank eines Dreierpacks von Landesliga-Top-Torjäger Yannis Herger und eines weiteren Treffers durch Neuzugang Jannis Sauer verbuchte die Mannschaft einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg. Für Sauer ist es bereits der fünfte Treffer im vierten Spiel!

Ein Kuriosum erlebte der SV Unterreichenbach gegen den TSV Johannis 83. Der Landesligist dominierte den ersten Durchgang und führte zur Pause nach Treffern von Marvin Jeltsch und Alexander Ochs sowie zwei Eigentoren komfortabel mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel fing sich der Bezirksligist jedoch: Yakup Basoglu und ein Doppelpack von Tim Ruhrseitz brachten Johannis zurück in die Partie, ehe ein spätes Eigentor von Timo Rödig in der 84. Minute das bittere 4:4-Remis aus Sicht der Urus besiegelte.

Landesliga-Teams aus Feucht und Erlangen mit weißer Weste – Bezirksligisten ASV Zirndorf, Meckenhausen und Stopfenheim siegen

Ebenfalls schadlos hielten sich die Landesligisten aus Feucht und Erlangen. Der 1. SC Feucht verbuchte durch die Tore von Elijah Kempe und Joel Jehnichen einen verdienten 2:0-Erfolg beim TSV Roßtal. Mit dem exakt gleichen Ergebnis setzte sich der ATSV Erlangen beim FC Ottensoos durch, wo Neuzugang Burak Ölcer und Roman Mihajlov die Weichen auf Sieg stellten.

In den weiteren Duellen feierte der ASV Zirndorf einen soliden 2:0-Sieg beim TSV Burgfarrnbach, bei dem Christoph Vornehm und Kevin Reinold im zweiten Durchgang trafen.

Der TSV Meckenhausen bezwang den TSV Mörsdorf in einer engen Partie mit 3:2, matchentscheidend war hier der Doppelpack von Jonas Ullrich. Der 24-Jährige kam erst im Sommer 2025 aus Mörsdorf zum TSV.

Die DJK Stopfenheim behielt indes bei der SG Kalbensteinberg/Obererlbach nach Toren von Simon Geisslinger und Timo Weglehner knapp mit 2:1 die Oberhand.

Landesliga- und Bezirksliga-Teams aus Mittelfranken im Einsatz: Die Begegnungen vom 8. Juli zum Durchklicken