🗣: SVU verliert – Formella mit Lob für Gegner und Schiedsrichter

Spiele am Mittwoch:

Der SC Olching gewinnt gegen den SV Untermenzing und bleibt in der laufenden Saison weiter ungeschlagen. Ferenc Ambrus brachte Olching in der 25. Minute auf die Siegerstraße. Bei dieser knappen Führung blieb es dann bis in die Schlussphase. In dieser schwächte Untermenzing sich durch eine rote Karte für Maximilian Heigl zuerst selbst (85.). In der 88. Minute sorgte wiederum Ambrus per Elfmeter dann für die Entscheidung. Das 2:0 war gleichzeitig der Endstand. Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: "Das war heute die beste Mannschaft, gegen die wir in der aktuellen Saison gespielt haben. In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten, hatten dort aber nicht das Abschlussglück. Wir haben in der zweiten Hälfte eine wahnsinnig gute kämpferische Leistung gezeigt – Hut ab vor der Mentalität der Mannschaft. Wir bekommen dann einen Genickschlag, durch eine Doppelbestrafung mit Elfmeter und doppelte Karte für uns. Aus meiner Wahrnehmung hat der Schiedsrichter zuerst die richtige Entscheidung getroffen, mit der gelben Karte und Elfmeter. Nach einem Hinweis vom Linienrichter entscheidet er sich dann anders und zieht die Ampelkarte. Für mich ist das zu hart, weil die Intention meiner Meinung nach dem Ball gehörte. Trotzdem ziehe ich den Hut vor dem Schiedsrichter, weil er mit fünf Minuten Nachspielzeit Charakter beweist – ich wünsche ihm alles Gute für die weitere Saison und noch viele Aufstiege. Mit 17 Jahren so ein Spiel zu leiten – das beweist sein Talent." SC Olching – SV Untermenzing 2:0

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle (89. Patrick Huljina), Kevin Roth (46. Maximilian Schwahn), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Maximilian Sporbert) (91. Maximilian Sporbert), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Luka Batarilo-Cerdic, Kerem Kavuk (83. Connor Punzelt)

SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May (88. Tobias Halfmann), Alexander Berg, Dominik Pfister, Michael Bakalis, Maximilian Kriebel (70. Roman Kriebel), Abdou Tchagodomou (81. David Marinkovic), Maximilian Heigl, Moritz Mösmang, Lasse Peter Wippert (75. Jakob Renner)

Tore: 1:0 Ferenc Ambrus (25.), 2:0 Ferenc Ambrus (88. Foulelfmeter)

Rot: Maximilian Heigl (85./SV Untermenzing/)

Der SV Planegg-Krailling entscheidet das Derby gegen den TSV Gilching-Argelsried für sich und setzt sich vorübergehend an die Spitze der Bezirksliga Süd. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und gingen schon nach fünf Minuten durch ein Eigentor in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Martin Bauer dann auf 2:0 für den SVP (42.) In der zweiten Hälfte ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Eine halbe Stunde vor Schluss war es dann wieder Bauer, der mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte. Der SVP grüßt nun zumindest vorübergehend vom Platz an der Sonne, der TSV Gilching-Argelsried verpasst es nach zuletzt zwei Siegen, die Serie fortzusetzen. SV Planegg-Krailling – TSV Gilching-Argelsried 3:0

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Tobias Empl (65. Emanuele Orlando), Martin Bauer, Mirza Zahirovic (79. Leonardo Lajqi), Momko Kojic, Amani Mbaraka (79. Almedin Saburovic), Mario Simic, Andrej Skoro, Gianluca Barella (57. Mladen Acimovic), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac

TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich (46. Pascal Peetz), Lucas Häusler, Oliver Henecka (74. Jasin Uka), Marco Brand, Ben Bauer (69. Gianmauro Masella), Maximilian Karl (54. Tarik Kluge), Manuel Eichberg, Andre Gasteiger, Jonathan Krukow, Daniel Yordanov, Leander Kraus (69. Eric Buckl)

Tore: 1:0 Lucas Häusler (5. Eigentor), 2:0 Martin Bauer (42.), 3:0 Martin Bauer (63.)

Der SV Bad Heilbrunn entscheidet das Duell der direkten Tabellennachbarn gegen den SV Ohlstadt für sich. Zunächst gingen die Gäste durch einen Treffer von Maximilian Schwinghammer zwar in Führung (10.), der HSV antwortete aber umgehend in Person von Jonas Gall (14.). Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. In der zweiten Häfte erwischten die Hausherren einen wahren Blitzstart. Benedikt Specker stellte in der 46. Minute auf 2:1 für Bad Heilbrunn. In der langen Nachspielzeit wurde es dann noch einmal hitzig. Zunächst sah der Ohlstädter Johannes Fischer die rote Karte, kurz danach machte Benedikt Specker mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. Bad Heilbrunn schnuppert durch den Sieg an den Aufstiegsrängen, der SV Ohlstadt muss sich zunächst einmal nach unten orientieren. SV Bad Heilbrunn – SV Ohlstadt 3:1

SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt (66. Sebastian Ammer), Nikolaus Pföderl, Peter Auer (20. Dominik Hoch), Anton Pappritz (70. Tobias Bauer), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Andreas Specker (76. Tobias Schröfl), Benedikt Specker, Jonas Gall (58. Luis Meisl)

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach (58. Hannes Perfahl), Christoph Wäckerle, Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Jakob Steffl (67. Leonhard Strobl), Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf, Leonhard Jais

Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (10.), 1:1 Jonas Gall (13.), 2:1 Benedikt Specker (46.), 3:1 Benedikt Specker (90.+7)

Rot: Johannes Fischer (90./SV Ohlstadt/)

Die Reserve des FC Deisenhofen überrollt den BCF Wolfratshausen und rückt an die Aufstiegsränge heran. Florian Weber eröffnete den Torreigen für die Gastgeber in der 42. Minute. In der 54. Minute erhöhte Nico Wohlmann auf 2:0. Gegen chancenlose Wolfratshausener baute Weber die Führung in der Folge mit seinem zweiten (67.) und dritten (70.) Treffer weiter aus. Martin Meyer sorgte in der 86. Minute dann für den 5:0-Endstand für Deisenhofen. Die Hausherren haben somit seit ihrer Auftaktpleite gegen Pullach nicht mehr verloren, der BCF wartet währenddessen weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt tief im Tabellenkeller. FC Deisenhofen II – BCF Wolfratshausen 5:0

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer (76. Josip Cosic), Niklas Sagner (64. Noah Rehm), Pablo Sliwka Seoane (72. Maximilian Martin), Santiago Peluso Briceño, Andreas Perneker (64. Martin Mayer), Lukas Blauensteiner, Florian Weber, David Hoffmann (46. Luke Gandl), Evrad Ngeukeu

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi, Dominik König, Dominik Zaczyk, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (83. Metehan Altay), Jordanis Nikolaidis, Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi (76. Leon Hölting), Juri Falch, Engin Torunoglu

Tore: 1:0 Florian Weber (42.), 2:0 Nico Wohlmann (54.), 3:0 Florian Weber (67. Foulelfmeter), 4:0 Florian Weber (70.), 5:0 Martin Mayer (86.)

Spiele am Dienstag: