SVU Sieg zum Abschluss

– Foto: Dieter Metzler

Der SV Untermenzing sichert sich im letzten Heimspiel der Saison mit einer holprigen Leistung dennoch drei Punkte. Gegen einen engagierten Gast aus Ohlstadt tat sich der SVU lange schwer, hatte am Ende aber das glücklichere Ende für sich.

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte Christopher Kolbeck in seinem letzten Spiel: Mit einem sehenswerten 30-Meter-Chip erzielte er das zwischenzeitliche 1:1 – ein geniales Tor.

Als vieles bereits auf einen Ohlstadt-Sieg hindeutete, schlugen Simonides und Dekorsy tief in der Nachspielzeit noch einmal zu und schenkten Kolbeck damit einen perfekten Abschied sowie dem SVU einen späten Heimsieg zum Saisonabschluss.

Mit einem starken 6. Platz sichert sich der SV Untermenzing zudem das dritte Jahr in Folge Bezirksliga-Fußball – ein weiterer wichtiger Schritt in der positiven Entwicklung des Vereins.

Am Ende wünschen wir allen Releganten nach oben wie nach unten viel Erfolg.

Außerdem herzlichen Glückwunsch an den SC Olching zur verdienten Meisterschaft.