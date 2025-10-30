SVU scheidet "völlig zu Recht" aus – Münchner Halbfinals stehen fest

Feldmochings harte Arbeit wird belohnt – Untermenzing »völlig zu Recht« raus

Bozo Peric, Trainer der SpVgg Feldmoching: »Es war von beiden Seiten ein intensives und gutes Spiel, wo wir uns, aus meiner Sicht, auch in der Höhe verdient durchgesetzt haben.

Wir haben es mit viel läuferischer und taktischer Disziplin geschafft, dass Untermenzing ihre spielerische Klasse nicht zur Entfaltung bringen konnte. Auf der anderen Seite haben wir uns durch hohe Ballgewinne und gute Kombinationen einige Chancen erarbeitet und zur Halbzeit verdient geführt. In der zweiten Halbzeit konnten wir da weiter anknüpfen und haben bis auf eine Phase von etwa zehn Minuten das Geschehen im Griff gehabt. In dieser Phase hat Untermenzing kurz glauben können, dass sie das Spiel noch drehen können, aber mit dem 4:2 war es letztlich entschieden. Kompliment an meine Mannschaft, die die Arbeit der letzten Wochen und ihr Potenzial nun auf den Platz bringt. Dies führt zwangsläufig zu guten Ergebnissen.«

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir scheiden völlig zu Recht aus, weil wir an diesem Tag einfach nicht in unser Spiel gefunden haben. Es waren zu viele technische Fehler dabei, wir haben uns zu wenig Torchancen erspielt und Feldmoching war über weite Strecken schlichtweg spielbestimmend. Sie hatten die besseren Möglichkeiten und haben durchaus auch noch die eine oder andere Chance liegen lassen. Glückwunsch an Feldmoching zum Erreichen der nächsten Pokalrunde. Wir haben gestern Abend einfach nicht den Fußball gespielt, den wir uns vorgestellt haben.«