SVU kurz vor der Hessenliga-Rückkehr

Die exakt 551 Zuschauer auf dem Wetzelsberg kamen beim Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga voll auf ihre Kosten. Foto: Christopher Frank

Unter-Flockenbach. Exakt 551 Zuschauer sahen das Verbandsliga-Spitzenspiel zwischen dem SV Unter-Flockenbach und den Sportfreunden Seligenstadt am Samstag. Die Parkplätze am Wetzelsberg waren restlos überfüllt, die ohnehin schon enge Straße wurde durch die parkenden Fahrzeuge noch schmaler. Doch die mühevolle Anreise sollte sich lohnen. Vor allem für die Fans der „Flockies“, die den bisherigen Spitzenreiter mit 3:1 (1:0) besiegten und dadurch selbst wieder die Tabellenführung übernahmen.

Nach dem Pokalfinale am Donnerstag gegen Fehlheim hat es der SVU dann in zwei Wochen selbst in der Hand, mit einem Erfolg gegen den 1. FC Langen die Meisterschaft und die direkte Rückkehr in die Hessenliga perfekt zu machen. Möglich ist aber auch, dass die spielfreien Cambeis-Schützlinge schon in der kommenden Woche jubeln dürfen. „Wenn die Konkurrenten Bornheim und Seligenstadt im direkten Duell unentschieden spielen, werden wir auf der Couch Meister“, sagte Cambeis: „Das wäre zwar etwas blöd, aber natürlich würden wir es mitnehmen.“

Auch den „auf jeden Fall verdienten“ Sieg am Samstag nahm der SVU-Coach gerne mit. Zumal er seiner Mannschaft eine meisterwürdige Leistung attestierte: „Gegen den Ball war es über 90 Minuten hervorragend, in der ersten Halbzeit kamen noch gute Ballbesitzphasen und eine sehr gute Spielkontrolle dazu.“ Nur die schwache Chancenverwertung gab Anlass zur Kritik, einzig Luca Kaiser gelang es vor dem Seitenwechsel, das Seligenstädter Bollwerk zu knacken (30.). In Halbzeit zwei starteten beide Teams mit hohem Pressing. „Es wurde einen Tick wilder“, berichtete Cambeis. „Aber auch in dieser Phase waren wir gefährlicher.“ Logische Folge: Das 2:0 durch Rafael Monteiro Antunes (57.).

„Dann aber haben wir es unnötig hektisch gemacht“, monierte Cambeis. Und so hieß es plötzlich nur noch 1:2 (Weber, 68.). Seligenstadt war nun zwar weiter am Drücker, weitere Chancen erspielten sich die Sportfreunde aber nicht. Besser machte es der eingewechselte Linus Hebling, der kurz vor Schluss den Deckel drauf machte.

Tore: 1:0 Kaiser (32.), 2:0 Antunes (57.), 2:1 Weber (66.), 3:1 Hebling (83.). – Schiedsrichter: Rühl (Wetzlar). – Zuschauer: 551. – Beste SVU-Spieler: Heckhoff, Ertanier, Katich, Kaiser.



