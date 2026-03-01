SVU: »Jetzt wollen wir Meister werden«

Jubel beim SV Unter-Flockenbach. – Foto: Stefan Tschersich (Archiv)

Unter-Flockenbach (jz). Das war ein Paukenschlag: Mit 5:1 gewann der SV Unter-Flockenbach bei Kickers Offenbach II, dem Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Süd, und setzte ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Und die Gäste kamen verdient zum deutlichen Erfolg. „Wir hätten in der ersten Halbzeit noch drei Tore mehr schießen müssen“, sagte Trainer Lukas Cambeis.

Der SVU war von Beginn an gut im Spiel, verteidigte solide gegen einen spielstarken Gegner. „Und in der zweiten Halbzeit haben wir Offenbach komplett kontrolliert“, freute sich Cambeis. Rückkehrer Linus Hebling brachte zusätzlich Power ins Offensivspiel des Hessenliga-Absteigers. „In der zweiten Halbzeit haben wir noch tiefer und kompakter im Zentrum verteidigt“, lobte der SVU-Trainer, der nach Spielschluss eine Ansage machte: „Jetzt wollen wir Meister werden.“ Tore: 0:1 Kuhn (9.), 0:2 Antunes (42.), 0:3 Ertanier (45.+1), 1:3 Krayer (45.+2), 1:4 Maraj (58.), 1:5 Kaiser (63.). – Schiedsrichter: Scherthan (Bischofsheim). – Zuschauer: 120. – Bester SVU-Spieler: Hebling.