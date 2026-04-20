SVU II vs. VfR Hausen III – Endergebnis 2:1

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Nach dem enttäuschenden Auftritt in Pfaffenweiler zeigte unsere Reserve ein anderes Gesicht und sicherte sich einen verdienten Heimsieg. Torschützen für unsere Farben waren Robin Pfefferle und Jan Pfefferle.