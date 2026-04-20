 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

SVU II vs. VfR Hausen III – Endergebnis 2:1

von Daniel Pfaff · Gestern, 22:38 Uhr · 0 Leser

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KL B St. VI Freiburg
Untermünster II
Hausen adM. III
So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
Spvgg Untermünstertal
Spvgg UntermünstertalUntermünster II
VfR Hausen
VfR HausenHausen adM. III
2
1
Abpfiff
+Video

Nach dem enttäuschenden Auftritt in Pfaffenweiler zeigte unsere Reserve ein
anderes Gesicht und sicherte sich einen verdienten Heimsieg. Torschützen für
unsere Farben waren Robin Pfefferle und Jan Pfefferle.