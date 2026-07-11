SVU holt Ludwig aus Walldorf

Marlon Ludwig wechselt zum SVU.

Unter-Flockenbach. Zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison im Hessenpokal bei Rot-Weiß Darmstadt (26. Juli) hat Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und das gleich doppelt: Von Südwest-Regionalligist FC-Astoria Walldorf kommt mit dem 22-jährigen Marlon Ludwig ein ebenso dynamischer wie treffsicherer Angreifer. Von Ligakonkurrent Rot-Weiß Walldorf wechselt darüber hinaus der 20-jährige Flügelflitzer Aymen Belachemi zum SVU. „Ein guter Junge und ein guter Typ, mit einem etwas anderen Profil als die anderen Flügelspieler im Kader“, freut sich Trainer Lukas Cambeis auf Belachemi.

„Mit jetzt 23 Feldspielern und drei Torhütern sind wir auch in der Breite gut aufgestellt“, sagt der Coach. „Qualitativ sind wir ebenfalls gut besetzt“, fügt er hinzu. Weitere Zugänge möchte der 34-Jährige zwar nicht ausschließen, doch sei die Kaderplanung „zu 99 Prozent abgeschlossen“. Auch fußballerisch sieht der Übungsleiter seine Elf auf einem guten Weg – trotz der jüngsten 1:3-Testspielniederlage gegen Wormatia Worms. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist er zufrieden: „Die Jungs ziehen gut mit.“

Und mit Ludwig hat er nun wohl auch das letzte Puzzlestück gefunden. Der 1,84 Meter große Torjäger hat Walldorf auf eigenen Wunsch verlassen. „Der Aufwand für die Vierte Liga war ihm zu groß geworden“, weiß Cambeis, der sich sofort um seinen früheren Schützling bei der TSG 1862/09 Weinheim bemühte, nachdem er von der Vertragsauflösung erfahren hatte. 2024/25 hatte Ludwig für die TSG 15 Tore in 24 Verbandsligaspielen geschossen, ehe er sich der Astoria anschloss.

Marlon Ludwig empfahl sich mit Toren für die Regionalliga

Auch dort feuerte er vor allem für die U23 in der Verbandsliga aus allen Rohren (14 Tore in 14 Spielen), sodass er im Laufe der Runde in den Regionalliga-Kader aufrückte. Hier gelang dem Vollblutstürmer, der bei Fortuna Heddesheim, Waldhof Mannheim, 1. FC Kaiserslautern und Wormatia Worms ausgebildet wurde, bei seinem Debüt im September 2025 auch gleich ein Tor. „Mit Linus Hebling und Marlon haben wir jetzt zwei schnelle Stürmer, dazu kommt mit Matteo Olaru ein echter Zielspieler. So sind wir auch im Sturm flexibel besetzt“, sagt Cambeis. Die Reibereien nach dem Abgang von Torjäger Luca Kaiser zu RW Walldorf scheinen längst vergessen.