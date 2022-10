SVU gewinnt Abendspiel gegen Laiz

Die Gäste aus Laiz hatten über den gesamten Spielverlauf keine wirkliche Tormöglichkeit, Daniel Maurer im Tor des SV Uttenweiler hatte weitestgehend einen ruhigen Abend. Der SV Uttenweiler kam sehr gut in die Partie, kaum hatte das Spiel begonnen, klingelte es schon das 1. Mal und der SVU ging nach Vorarbeit von Pascal Volz durch Kevin Schelkle mit einem Flachschuss aus halbrechter Position in die linke Ecke in Führung. Die Gäste waren bemüht, doch der SVU stand sicher und kam auch weiterhin zu guten Möglichkeiten. In Durchgang 1 war aber nur noch Pascal Volz nach Zuspiel von Florian Geiselhart für den SVU in der 19. Minute erfolgreich. Bis zur Pause konnten die Gäste noch etwas dagegenhalten, in Durchgang 2 wirkten diese etwas gegen den stark aufspielenden SVU überfordert. Bereits in der 6. Minute nach Wiederanpfiff war der in der Pause eingewechselte Janis Ott nach schönem Zuspiel von Timo Schmid zur Stelle und markierte das 3:0. Bereits 10 Minuten später war es wiederum Kevin Schelkle, der mit seinem Doppelpack nach Zuspiel von Manuel Maurer auf 4:0 stellte. Pascal Volz durfte sich an diesem Abend auch als „Doppelpacker“ in die Torschützenliste eintragen, er konnte die Hereingabe von Janis Ott zum 5. Treffer in der 74. Minute abschließen. Den Schlusspunkt dieser Partie erzielte ebenfalls der eingewechselte Florian Dornfried, der von seinem Namensvetter Florian Geiselhart mustergültig bedient wurde und zum 6:0 einnetzte.

Am Ende steht ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Heimelf.