SVU: Erste Niederlage trotz Energieleistung Der SV Unter-Flockenbach muss die erste Niederlage der Hessenliga-Saison hinnehmen. Dabei belohnte sich die Cambeis-Elf für ihre Aufholjagd nicht. von Jan Zehatschek · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Ganz schön ruppig geht es „An der dicken Eiche“ zu. Hier behaken sich Max Heckoff (SVU, links) und Larion Kosuchin (Hadamar). Foto: Jannik Schmidt

Bergstraße. Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste in seinem vierten Punktspiel die erste Niederlage der neuen Saison hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag am Samstag bei Rot-Weiß Hadamar knapp mit 3:4 (0:3). Die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis offenbarte bei schweißtreibenden Temperaturen und im dritten Punktspiel in Folge in der Englischen Woche allerdings eine Energieleistung und hätte es fast geschafft, die Partie in der Schlussphase noch zu drehen. SVU-Top-Torjäger Linus Hebling hatte in der Nachspielzeit das 4:4 auf dem Fuß, traf das Außennetz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 14:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar Hadamar SV Unter-Flockenbach Flockenbach 4 3 Abpfiff SV Unter-Flockenbach gibt nicht auf Die Gäste waren zuvor früh, bereits zwischen Minute 12 und 22, mit 0:3 in Rückstand geraten. Der SVU gab sich jedoch nicht vorzeitig geschlagen und Cambeis lobte: "Die Jungs haben bis zum Schluss durchgezogen." Morris Christopher Nag startete die Aufholjagd des SVU in der 50. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter. Hadamar gelang kurz danach zwar das 4:1. Unter-Flockenbach verkürzte aber durch Matteo Olaru (85.) und Max Heckhoff (90+3.) auf 3:4. SVU-Stürmer Marlon Ludwig hatte zuvor noch den Pfosten getroffen. "Das Ergebnis ist extrem ärgerlich", sagte der SVU-Trainer. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und aus dem Nichts das 0:1 kassiert – aber ab der 15. Minute waren wir absolut spielbestimmend."