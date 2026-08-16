SVU: Erste Niederlage trotz Energieleistung

Bergstraße. Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste in seinem vierten Punktspiel die erste Niederlage der neuen Saison hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag am Samstag bei Rot-Weiß Hadamar knapp mit 3:4 (0:3). Die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis offenbarte bei schweißtreibenden Temperaturen und im dritten Punktspiel in Folge in der Englischen Woche allerdings eine Energieleistung und hätte es fast geschafft, die Partie in der Schlussphase noch zu drehen. SVU-Top-Torjäger Linus Hebling hatte in der Nachspielzeit das 4:4 auf dem Fuß, traf das Außennetz.
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Die Gäste waren zuvor früh, bereits zwischen Minute 12 und 22, mit 0:3 in Rückstand geraten. Der SVU gab sich jedoch nicht vorzeitig geschlagen und Cambeis lobte: "Die Jungs haben bis zum Schluss durchgezogen." Morris Christopher Nag startete die Aufholjagd des SVU in der 50. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter. Hadamar gelang kurz danach zwar das 4:1. Unter-Flockenbach verkürzte aber durch Matteo Olaru (85.) und Max Heckhoff (90+3.) auf 3:4. SVU-Stürmer Marlon Ludwig hatte zuvor noch den Pfosten getroffen. "Das Ergebnis ist extrem ärgerlich", sagte der SVU-Trainer. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und aus dem Nichts das 0:1 kassiert – aber ab der 15. Minute waren wir absolut spielbestimmend."
Hadamar überzeugte jedoch mit Effektivität und gutem Umschaltspiel, hatte vier Chancen und machte vier Tore. Der SVU leistete sich beim dritten Gegentor zudem einen kapitalen Patzer, ein laut Cambeis "eklatantes Missverständnis im Spielaufbau". Der SVU-Coach: "Wir hätten heute aber trotzdem deutlich mehr Tore erzielen müssen." Neun Punkte aus vier Spielen stehen für den Aufsteiger aus Unter-Flockenbach dennoch zu Buche, bei einem Torverhältnis von aktuell 15:6. "Aber heute hätten wir Punkte nachlegen müssen – schade, am Montag im Training geht’s weiter", sagte der SVU-Coach mit Blick aufs anstehende Heimspiel gegen den KSV Baunatal am Samstag ab 14 Uhr.