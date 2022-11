SVU entscheidet Spiel kurz vor Ende

Über weite Strecken fand der SV Uttenweiler nicht zu seiner gewohnten Leistung auf schwierig zu bespielndem Geläuf: Tief, rutschig und holprig war das Spielfeld und bereitete dem Gastgeber mehr Schwierigkeiten als den Gästen. Zunächst aber startete der SVU druckvoll in die Partie und J. Gulde wurde im Strafraum der Gäste elfmeterwürdig gefoult. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte P. Volz souverän zur frühen Führung des SVU in der 4. Minute. Auch danach konnte der SVU gute Möglichkeiten herausspielen, doch die Abschlüsse fanden nicht den Weg ins Tor. Im weiteren Verlauf wurde das Spiel des SVU fahriger und die Gäste konnten sich mehr befreien und hatten ihrerseits gute Gelegenheiten, einen Treffer zu erzielen. das Spiel verlor zunehmend an Niveau, sicher kein Leckerbissen für die bei nasskaltem Wetter anwesenden Zuschauer. Kurz vor der Pause konnte der Gastgeber eine Aktion der Gäste nicht sauber klären und die Gäste nutzen dies zum 1:1 Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff. Nach dem Wechsel war es zunächst der SVU, der Druck machte, doch den Zuspielen fehlte es immer mehr an Genaugikeit, was auch den Platzverhältnissen geschuldet war. Die Gäste verlegten sich auf Konter und blieben dadurch immer gefährlich und hatten auch die Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen. In den letzten 10 Minuten verstärkte der SVU weiter seine Bemühungen, man konnte es sehen, dass der Gastgeber als Sieger vom Platz wollte. In der 86. Minute dann war es P. Haberbosch, der das Zuspiel von F. Geiselhart mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumkante zum 2:1 für den SVU vollendetete. Kurz vor Schluss nochmals Glück, als die Gäste aus aussichtsreicher Position den möglichen Ausgleichstreffer vergaben. In der Schlussminute verletzte sich L. Steinhart nach einem unglücklichen Foulspiel und wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert. Der SV Uttenweiler wünscht dem Spieler eine schnelle Genesung, auf Rückfrage des SVU bei der SGHI hat sich die Verletzung wohl als nicht so schlimm wie befürchtet herausgestellt.