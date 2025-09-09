SVU Away! Remis, aber Okay!

Mit einem Fahrradkorso starten sie von der Homebase in der Meyerbeerstraße Richtung SVU Away.

Am zweiten Spieltag der Kreisklasse Gruppe 3 München ging es für die recken der Waldeck Amateure gegen den lokalrivalen aus Untermenzing.

Um alle Spieler des wieder etwas zusammengewürfelten Haufens mitzunehmen lässt der Coacheler seine Fussballweisheiten von seinen Jüngern in den Kader tragen. Danach geht’s raus zum Aufwärmen. Die Intensität lässt großes erwarten und Joshs Löwenansprache in der Kabine zündet jeden endgültig an.

Bestes fussballwetter lacht und man kann die Motivation förmlich spüren als ess in die Katakomben geht.

Das Einlaufen von der Eckfahne aus zieht sich wie Nix Gutes aber irgendwann kommen die Teams im mittekreis an geben das servus an die Fans und starten endlich ins Derby.

Das Pressing unserer schwarz weißen stellt den SVU direkt vor große Probleme. Zwei dicke Chancen von Charles und El Doctor Ferrero springen dabei heraus leider Winkel beide Male spitz wie Nachbars lumpi und sich’s er Torwart ist auf dem Posten deshalb springt nix dabei raus.

Mitten in die drangphase unserer Töre schocken die Untermenzinger mit einem langen Ball in die Tiefe. Stellungsspiel des SVW klemmt, der Stürmer ist durch und kann zum 1:0 einschieben.

Waldeck bleibt dran und erzwingt eine Ecke. Sie lässt Victor auf den zweiten Pfosten zischen und da steht Ludwig und zwar 3m in der Luft.

Mit einem wohltuenden Kopf auf Leder Geräusch wuchtet er den Ball in den Winkel zum 1:1. Bravo!

Weiter geht’s mit unserem Harten Pressing. Pfundi glänzt ein ums andere Mal mit balleroberungen auf der linken Seite. In der 37. Minute gewinnt er abermals ein kopfballduell. Ellans mit intelligentem Körpereinsatz gegen den deutlich größeren Gegenspieler, da gehen also die 100 Pushups nachm Training hin. Blockt sich den Ball frei dann feiner antritt und Querpass auf Charles. Der lässt sich nicht nochmal bitten und schiebt diesmal locker zum 2:1 ein.

Kurz vor der Halbzeit dann ein Pfiff den man nicht hören will. Nachdem wir im Strafraum den Ball nicht wegbekommen fällt der Stürmer Clever und wir kriegen einen Elfer gegen uns der zu unserem Leidwesen zum 2:2 verwandelt wird.

Nach der Halbzeitpause versucht die Zwoate den Dämpfer zur Halbzeit wieder zu korrigieren. Der Druck wächst auf die Untermenzinger Verteidigung aber mitten in diese Phase hinein rutscht ein langer Ball der Hausherren durch, wird quergelegt und verwandelt.

Aber auch so eine erneute kalte Dusche kann die Moral des SVW nicht brechen. Unbeirrt ziehen sie ihren Stiefel durch, bleiben dran und das wird nach nur zwei Minuten mit dem Ausgleich belohnt. Diesmal wird Ellans von Joker André bedient und überwindet den gegnerischen Keeper zum verdienten 3:3!

Der Rest des Spiels gehört klar den Gästen aber sie können kein Kapital daraus schlagen. Entweder fehlt der letzte pass oder der Abschluss passt nicht. Zu guter letzt führt eine aus schwarz weißer Sicht mehr als fragwürdige Abseitsentscheidung dazu, dass sowohl Victor als auch Coacheler beschwerdehalber die Ampelkarte erhalten.

Aber zumindest lassen die Amateure auch in Unterzahl nichts mehr zu und das Spiel endet 3:3.

Ein gutes Spiel unserer zweiten Garde, die diese Leistung leider nicht mit drei Punkten krönen kann, auch weil es der Gegner mit brutaler Effizienz zu verhindern wusste. Comeback Qualitäten können wir uns schonmal auf die Fahne schreiben.

Dennoch sind 4 Punkte aus 2 Spielen als gelungener Saisonstart zu werten insofern darf ein Bier in der Kabine durchaus erlaubt sein.

Danke an alle Zuschauer die uns im Derby gepusht haben.

Danke an alle Aushelfer aus der Jugend!

Danke an die Wechselspieler die noch nicht zum Einsatz kamen und uns trotzdem die Energie auf dem Platz spüren haben lassen!

Sonstiges:

Ellans und Victor können nicht nur auf dem Feld gut tanzen

Es wurden vor dem Spiel Schlangen auf dem Rasen gesichtet. Könnten aber auch Hasen gewesen sein. Tauben eher unwahrscheinlich.

Weiser mit seinem vorerst letzten Spiel bevors ihn in die Steiermoak zieht. Die Amateure wünschen viel Spaz in Graz. Bring Kernöl mit!

MVPs der Redaktion:

Charles & Ellans: überragendes Sturmduo mit griffigem Pressing und zwei wichtigen Toren

Ludwig: Debut-Tor und nahezu fehlerloses Spiel

Josh Weltansprache in der Kabine

Bis nächste Woche bei den Black&Whites!

Bleibt harmonisch!