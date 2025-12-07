SVT warb erfolgreich um neuen Cheftrainer

Einen wichtigen und erfolgreichen Abschluss kann die Vorstandschaft des SV Thürnthenning bei der Trainersuche vermelden. Nachdem die laufende Saison bisher nicht gerade erfolgsversprechend läuft, wurde die Trainersuche für die neue Saison intensiviert. Dabei bemühten sich 1. Vorstand Erwin Spanner, Ausschussmitglied Josef Wirth und der neue Abteilungsleiter in spe, Andreas Wasmeier, besonders um ihren Lieblingskandidaten Simon Käufl. Der Werdegang des neuen Trainers liest sich nicht nur interessant, sondern ist wirklich beeindruckend. So wurde er beim FC Dingolfing ausgebildet und spielte dort in der Bayernliga, ehe sein Erfolgsweg bei den Senioren in der Landesliga und Bezirksliga weiterging. Seine letzte Station war in der laufenden Saison mit dem TSV Pilsting in der

Kreisliga, dem nun, das Engagement beim SV Thürnthenning folgt. Dass die Bemühungen des SV schließlich Erfolg hatten, beschreibt Simon Käufl mit seinen eigenen Worten so:



In den letzten Wochen hatte ich wirklich viele Anfragen von verschiedenen Vereinen – von der

Bezirksliga bis runter zur A-Klasse, als Spielertrainer, Trainer oder auch nur als Spieler. Das hat mich natürlich gefreut, aber am Ende habe ich mich ganz bewusst für den SV Thürnthenning entschieden.