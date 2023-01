SVSW und FCK akzeptieren salomonisches Sportgerichtsurteil Der SVSW Kemnath und der FC Kaltenbrunn ziehen ihren Einspruch zurück – damit ist das Urteil, das abgebrochene Match für beide mit 0:2 zu werten, rechtskräftig

Der Rechtsstreit um die am 18. September 2022 in der Fußball-Kreisklasse West Amberg/Weiden abgebrochene Partie zwischen dem SVSW Kemnath und FC Kaltenbrunn ist beendet. Den Einspruch gegen das Urteil des Kreissportgerichts, die Partie für beide Vereine mit 0:2 als verloren zu werten, haben die beiden beteiligten Vereine zurückgezogen. Da die nächsthöhere Instanz – das Bezirkssportgericht – dieses gefällte Urteil so bestätigt hätte, haben sowohl die Kemnather als auch die Kaltenbrunner entschieden, einen Rückzieher zu machen und das Urteil endgültig zu akzeptieren, wie SVSW-Abteilungsleiter Stefan Gassler als auch FC-Vorstand Andreas Malzer auf Anfrage von „Oberpfalz-Medien“ bestätigten.

Im Punktspiel des 9. Spieltags hatten die Gäste aus FC Kaltenbrunn bis hinein in die 84. Minute mit 3:2 geführt, ehe sich der Schiedsrichter entschied, die Partie nach Rudelbildungen – in die auch Zuschauer verwickelt waren – vorzeitig abzubrechen. Es folgte eine intensive Auswertung der Stellungnahmen der Vereine sowie des Referees und auch eine Videosequenz wurde zur Urteilsfindung herangezogen. Letztlich entschied das Kreissportgericht unter der Leitung von Stefan Weinberger, dass der Abbruch rechtens gewesen wäre.



Unterschiedliche Aussagen und das unübersichtliche Handgemenge führten allerdings dazu, dass ein alleiniger Schuldiger nicht eindeutig festzumachen war. Eindeutig war jedoch, dass beide Seiten mit unsportlichen Aktionen auf dem Platz ihren Teil zum Abbruch beigetragen hatten. Am Ende fällte das Sportgericht ein salomonisches Urteil, in dem beide Vereine mit einer 0:2-Wertung bestraft wurden. Da dieses Ergebnis nun auch offiziell in die Tabelle des Bayerischen Fußballverbandes eingepflegt wurde, wird auch FuPa nachziehen und das Tabellenbild korrigieren. Dabei fällt der FC Kaltenbrunn mit nun zwei Punkten Rückstand zu Spitzenreiter SV Hahnbach II auf Rang 2 zurück, der SVSW Kemnath dagegen rangiert unverändert auf dem sechsten Rang.