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Vereinsnachrichten
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SVS zu Gast beim ASV Eppelheim
Verbandsliga Nordbaden +++ Aufsteiger empfängt den lokalen Viertligisten
von red. · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Am kommenden Dienstag empfängt der Verbandsligaaufsteiger ASV Eppelheim den Regionalligisten SV Sandhausen – Foto: Nückel
Nachdem der SV Sandhausen bereits Ende Juni beim VfB Wiesloch das erste Testspiel der Saison 26/27 bestritten hat, steht für den Viertligisten ein weiteres Testspiel in der Region an. Am Dienstag, den 21.7., empfängt der Verbandsligist ASV Eppelheim den SVS. Für den Aufsteiger aus der Landesliga Rhein-Neckar ist es ein Highlight, zuvor richtete der ASV bereits ein Vorbereitungsturnier aus und spielt am kommenden Sonntag im Badischen Pokal beim FC Türkspor Mannheim. Gespielt wird auf dem Gelände des ASV (Herrmann-Wittmann-Straße 2, 69214 Eppelheim), Anpfiff ist um 18:30 Uhr.