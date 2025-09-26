Der SV Schalding-Heining möchte gegen den FC Pipinsried dreifach punkten – Foto: Simon Eiler

SVS will Heimserie ausbauen - Pipinsried kommt ohne Ex-Löwe Karger 12. Spieltag: Die hoch gehandelte Steinberger-Truppe gibt ihre Visitenkarte am Reuthinger Weg auf

Zwischen dem SV Schalding-Heining und dem FC Pipinsried gab es in der Vergangenheit schon mehrere Duelle, die meist hartumkämpft waren. Auch am Samstag-Nachmittag (Anstoß: 14 Uhr) ist eine Partie zu erwarten, die vermutlich einen knappen Ausgang nehmen wird. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland reisen als Rangsechster an, haben aber nur zwei Zähler Rückstand zum Rangzweiten SV Kirchanschöring.

"Ganz zufrieden können wir mit unserer Zwischenbilanz nicht sein. Wir hatten bislang in fast allen Partien viele personelle Wechsel, vor allem im Defensivverbund. Daher bin ich sehr froh darüber, dass wir am Samstag das erste Mal in dieser Saison die gleiche Vierer-Abwehrkette wie am vergangenen Spieltag aufbieten können", verrät FCP-Coach Sepp Steinberger. Der aus Gottfrieding im Landkreis Dingolfing-Landau stammende Fußball-Lehrer stellt sich am Reuthinger Weg auf ein hartes Stück Arbeit ein: "Schalding hat einen hervorragend Kader. Viele Spieler weisen jahrelange Regionalliga-Erfahrung auf. Auch die Anlage hat einen ganz besonderen Flair, es ist alles relativ eng und es herrscht eine richtig gute Fußball-Atmosphäre. Es wird voll zur Sache gehen, dementsprechend gilt es dagegenzuhalten und natürlich auch unsere Qualitäten aufs Feld zu bekommen. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen."





