SVS will Heimserie ausbauen - Pipinsried kommt ohne Ex-Löwe Karger

Zwischen dem SV Schalding-Heining und dem FC Pipinsried gab es in der Vergangenheit schon mehrere Duelle, die meist hartumkämpft waren. Auch am Samstag-Nachmittag (Anstoß: 14 Uhr) ist eine Partie zu erwarten, die vermutlich einen knappen Ausgang nehmen wird. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland reisen als Rangsechster an, haben aber nur zwei Zähler Rückstand zum Rangzweiten SV Kirchanschöring.
"Ganz zufrieden können wir mit unserer Zwischenbilanz nicht sein. Wir hatten bislang in fast allen Partien viele personelle Wechsel, vor allem im Defensivverbund. Daher bin ich sehr froh darüber, dass wir am Samstag das erste Mal in dieser Saison die gleiche Vierer-Abwehrkette wie am vergangenen Spieltag aufbieten können", verrät FCP-Coach Sepp Steinberger. Der aus Gottfrieding im Landkreis Dingolfing-Landau stammende Fußball-Lehrer stellt sich am Reuthinger Weg auf ein hartes Stück Arbeit ein: "Schalding hat einen hervorragend Kader. Viele Spieler weisen jahrelange Regionalliga-Erfahrung auf. Auch die Anlage hat einen ganz besonderen Flair, es ist alles relativ eng und es herrscht eine richtig gute Fußball-Atmosphäre. Es wird voll zur Sache gehen, dementsprechend gilt es dagegenzuhalten und natürlich auch unsere Qualitäten aufs Feld zu bekommen. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen."
Beim SV Schalding-Heining war die Erleichterung über den eminent wichtigen 5:3-Auswärtserfolg beim TSV Kottern groß. "Mit einem Blick auf die Tabelle waren das drei extrem wichtige Punkte", verrät Trainer Stefan Köck, der allerdings nicht restlos zufrieden war: "Wir hatten wieder ein paar ganz wilde Phasen, in denen wir den Gegner regelrecht ins Spiel zurückgeholt haben. Die Problemursache haben wir ausgemacht, bringen diese aber noch nicht komplett in den Griff. Daran müssen wir weiter hart arbeiten." Auf das Duell mit dem FC Pipinsried freut sich der 40-jährige Deggendorfer: "Eine Mannschaft mit sehr viel individueller Klasse, die mit einigen Ex-Profis bestückt ist und die einen sehr gepflegten Fußball spielt. Daheim sind wir aber bisher ungeschlagen und diese Serie möchten wir ausbauen. Wir wollen die drei Zähler in Schalding behalten."
Personalien: Die Hausherren müssen ohne Christian Brückl, Michael Dietl, Quirin Stiglbauer, Nikolas Löblein, Sebastian Sommer und Erkam Hoxa auskommen. Der Einsatz von Maximilian Moser ist noch fraglich, Rocco Vicol hat das Training wieder aufgenommen und ist eine Kader-Option. Bei den Gästen fehlt Ex-Drittligaspieler Nico Karger, der an einer Muskelverletzung laboriert. Kapitän Benedikt Lobenhofer kann krankheitsbedingt nicht mitwirken.