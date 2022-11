SVS weiterhin an der Tabellenspitze

Sowohl der SV Sillenbuch als auch die Spvgg Möhringen blieben in der Anfangsphase ohne größere Möglichkeiten. Erstmals nach zehn Minuten feuerte Jannik Hintermaier trotz massiver Bedrängnis aus der Drehung heraus haarscharf am Pfosten vorbei. Ganz stark kämpfte Konni Trölitzsch in Minute 14 zwei Rivalen aus, bevor Alex Ersing das erfreuliche 1:0 versenkte. Bald darauf tauschten die beiden die Rollen, jedoch nagelte Trölitzsch den Service von Ersing lediglich knapp neben den Kasten. Die Möhringer dagegen hatten sich in der ersten halben Stunde noch keine einzige reelle Chance erarbeitet, profitierten dann aber von einem Lapsus des SVS-Keepers Sven Knapp und glichen 1:1 (33.) aus. Doch schon sechs Einheiten später legte Alex Ersing erneut auf und Konni Trölitzsch merzte diesen Ausrutscher mit dem 2:1 wieder aus. Direkt nach dem Anspiel zimmerte Nawid Iqbal das Ding einen Meter zu hoch an den Zaun. Das Sillenbucher Team präsentierte sich nun mit mehr Power als zuvor, wogegen Möhringen nach wie vor eher planlos wirkte. Und gerade noch rechtzeitig vor der Pause netzte Fabi Di Cerbo eine Ecke von Ersing zur verdienten 3:1-Führung (45.+1) ein.

Nicht so richtig gelang es den Hausherren, den zuletzt aufgekeimten Schwung in die zweite Halbzeit mitzunehmen. Doch nachdem sie dann doch mehrere Eckbälle erzwingen konnten, war es in der 55. Minute wieder eine präzise Ausführung von Alex Ersing, die Benni Mulalic zum 4:1 aus kurzer Distanz einnickte. Weitere durchaus vielversprechende Chancen von Jannik Hintermaier, Nawid Iqbal und Jerry Nkamanyi fanden ihren Weg nicht ins Ziel. Stattdessen bäumten sich die Gäste nochmals auf und tricksten schließlich in Minute 64 Torhüter Knapp per Kopfball von links nach rechts für das 4:2 aus. Doch die letzte Viertelstunde gehörte den Sillenbuchern. Beinahe hätte Mulalic einen zweiten Treffer gelandet und auch Emil Malzer hätte erhöhen können, wäre einem gegnerischen Feldspieler nicht die Verhinderung in letzter Sekunde auf der Linie gelungen, nachdem dessen Tormann bereits ausgeschaltet war. Gerade hatte Malzer noch einen über die Latte gesetzt, als Jerry Nkamanyi bei der nächsten Attacke den Pass aus dem Mittelfeld super erlief und querlegte, sodass Lasse Schuler den angemessenen 5:2-Endstand (83.) nur noch einschieben musste. Die noch folgenden Versuche von Malzer und Trölitzsch blieben ergebnislos, aber auch Sven Knapp wurde kurz vor dem Abpfiff herausgefordert, seine reflexartige Reaktionsfähigkeit zu beweisen.