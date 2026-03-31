SVS und Janssen beenden Zusammenarbeit Janßen: „Dürfen die Augen nicht verschließen.“ +++ NLZ-Leiter Kevin Stotz übernimmt von PM SVS / red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

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Der SV Sandhausen und Cheftrainer Olaf Janßen haben sich einvernehmlich auf die Auflösung des Vertrags verständigt. Auch Co-Trainer Dominik Idel-Peters wird den Verein verlassen. Die Trainerfrage ist bis zum Ende der laufenden Saison geregelt: Der bisherige NLZ-Leiter Kevin Stotz übernimmt interimsweise die Verantwortung und wird gemeinsam mit Benjamin Sachs, der neu zum SVS stößt, ab sofort das Training leiten.

„Im vergangenen Sommer bin ich den Schritt zum SVS ganz bewusst gegangen und mit großer Vorfreude gestartet. Gleichzeitig wusste ich, dass ein herausforderndes Projekt vor uns liegt“, sagt Olaf Janßen. Gemeinsam mit dem Verein wurde eine komplett neue Mannschaft aufgestellt. Seither habe Janßen dabei „vom ersten bis zum letzten Tag volle Unterstützung und großen Zuspruch von allen Seiten erfahren, angefangen bei den Mitarbeitern über Fans und Sponsoren bis hin zur Vereinsführung mit Jürgen Machmeier, Volker Piegsa, Dominik Machmeier und Anthony Loviso“, so Janßen. Janßen betont, dass die Ausgangslage von Beginn an besonders gewesen sei und der gemeinsame Weg alles andere als einfach. Dennoch sei „der Glaube an das Ziel und die Überzeugung, es gemeinsam erreichen zu können, jederzeit spürbar gewesen. Ich habe in all dieser Zeit meine Kraft, meine Energie und meinen Enthusiasmus nie verloren“, sagt Janßen. Gerade nach der starken Entwicklung zum Ende des Kalenderjahres 2025 habe man das Gefühl gehabt, „wieder in der Spur zu sein“. Mit Blick auf die Entwicklung nach dem Jahreswechsel findet Janßen dann klare Worte: „Mit dem Start in die Rückrunde, der Niederlage gegen Astoria Walldorf sowie den darauffolgenden Ergebnissen und Leistungen durften wir die Augen vor der Entwicklung nicht verschließen.“ Auch in dieser Phase habe es jederzeit vertrauensvolle Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben.

Umso schmerzlicher sei nun der Schritt, den gemeinsamen Weg zu beenden. „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem alle Beteiligten das Gefühl haben, so nicht mehr weitermachen zu können“, sagt Janßen. „Es ist sehr schmerzhaft, dieses Projekt als Cheftrainer loszulassen. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass es eine mutige und vor allem die richtige Entscheidung ist, die wir gemeinsam getroffen haben“, so Janßen. Zuletzt richtet Janßen seinen Dank an seine Mitstreiter: „Vielen Dank für alles. Der SV Sandhausen ist mit seinen Fans, den Mitarbeitern und der Führung eine ganz besondere Gemeinschaft. Ich bin dankbar, ein Teil davon gewesen zu sein.“ Loviso: „Der erhoffte Fortschritt ist weitgehend ausgeblieben.“