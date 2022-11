SVS und FCL brauchen schnelle Punkte Während Schlebusch in der Landesliga jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt braucht, ist der Bezirksligist aus Leverkusen auf Siege angewiesen, um noch ins Aufstiegsrennen einzusteigen.

Landesliga: 1. FC Spich – SV Schlebusch. Nach der Niederlage gegen den Tabellennachbarn TuS Mondorf am vergangenen Wochenende hat Trainer Markus Hilmer bei seinem SVS offiziell den Abstiegskampf ausgerufen. „Wir müssen uns damit beschäftigen. Für uns wird es in dieser Runde um nichts anderes mehr gehen“, betont der Coach und schaut mit bangem Blick auf die Tabelle. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt aus Sicht der Schlebuscher nur noch drei Punkte – und die Aufgaben vor der Winterpause werden nicht gerade einfacher.

„Wir brauchen jetzt recht schnell ein Erfolgserlebnis“, sagt Hilmer. Am Sonntag (14.30 Uhr) ist sein Team beim direkten Tabellennachbarn in Spich gefordert. Beide Mannschaften rangieren mit je 13 Punkten auf den Plätzen neun und zehn. Nur der Sieger dieses Duells darf kurzzeitig durchatmen. Die Spicher haben sich nach einem Fehlstart inzwischen gefangen und präsentieren sich in aufsteigender Form. In Deutz siegten sie zuletzt klar mit 3:0 und baute ihre Siegesserie auf drei Spiele aus.

Bezirksliga: FC Leverkusen – FC Hürth II. Gewinnen ist Pflicht – unter diesem Motto gehen die Leverkusener Fußballer in die vier noch in diesem Jahr ausstehenden Partien. Bei acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Spielvereinigung Köln-Flittard sind die Fußballer vom Birkenberg zudem auf Ausrutscher von Flittard und dem Zweiten FC Germania Zündorf angewiesen. „Sie spielen zwar auch noch gegeneinander und nehmen sich die Punkte weg, doch für uns ist klar, dass wir bis zur Winterpause keinen Zähler mehr abgeben dürfen, um noch ein wenig Hoffnung zu behalten“, sagt Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz.

Am Sonntag (14.45 Uhr) empfangen die Leverkusener den Sechsten aus Hürth, der nur vier Punkte hinter dem FCL-rangiert. Kürzlich machte die Reserve des FCH positiv von sich reden und schlug den Liga-Primus. In dieser Partie spielten jedoch einige Akteure aus der ersten Mannschaft mit und sorgten für einen enormen Qualitätsschub. „Ich gehe nicht davon aus, dass gegen uns wieder Spieler von oben mitmachen werden“, sagt Kunz. Er verweist zudem auf intensive Trainingseinheiten, in denen vor allem an der Verteidigung in der gegnerischen Hälfte gearbeitet wurde – ein Schwachpunkt zuletzt beim Remis in Hoffnungsthal.

Die zuletzt angeschlagen fehlenden Narciel Mbuku und Herwin Mambasa sind wieder einsatzbereit und Kunz kann auf einen vollen Kader zurückgreifen.