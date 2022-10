SVS siegt knapp im Derby gegen Nellingen

Derbystimmung auf der Alb.

Bei lauem Herbstwetter waren die Mannen um Coach Strobel zu Gast in Nellingen. Derbytime as its best.

Der SVS kam mit breiter Brust und einem 4:1 Heimerfolg von letzter Woche nach Nellingen. Der Gastgeber selbst konnte ebenfalls mit 4:0 im letzten Spiel glänzen.

Derbys schreiben wie so oft immer ihre eigene Geschichte und so sollte es auch dieses mal kommen. Der SVS musste bedingt durch Krankheit & Urlaub wieder einmal die Rotationsschiene anwerfen und sich neu formieren. Nichtsdestotrotz startete man sehr engagiert in die Begegnung. Binnen den ersten 5 Minuten konnten wir durch schnörkelloses Spiel nach vorne zwei 100%-ige Torchancen erspielen, die leider ungenutzt blieben. Es dauerte bis zur 14 Minute, ehe T.Mack einen direkten Freistoß in den Winkel zur bis dahin verdienten 1:0 Führung erzielte. Umso länger das Spiel aber fortschritt, umso mehr biss sich Nellingen zurück und konnte das ein oder andere mal gefährlich bis vor das Tor spielen. Sie scheiterten aber an einen oft schlecht gespielten letzten Ball, am eigenen Unvermögen oder an unserem an diesem Tag excellent aufgelegten Keeper D.Schlanderer. Beim verdienten 1:1 Ausgleich kurz vor dem Pausentee, war er dann aber machtlos.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde die Partie ruppiger und der Schiedsrichter musste einige gelbe Kartons auf beiden Seiten verteilen. Unter anderem auch eine vermeidbare gelb/rote für unseren Abwehrhüne J. Zeifang, der somit beim wichtigen Heimspiel gegen Berghülen von der Tribüne aus zuschauen muss.

Somit mussten wir eine knappe halbe Stunde in Unterzahl einige brenzlige Situationen überstehen, die abermals oft von D.Schlanderer oder einem unserer Abwehrspieler auf der Linie geklärt wurden. Nach vorne konnten wir nur vereinzelte Nadelstiche setzen, eine davon nutzte Kapitano F.Bier sehenswert und ebenfalls per Freistoß zur glücklichen 2:1 Führung.