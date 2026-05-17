SVS siegt dreckig – aber verdient/hart aber fair!

„Zur Not gewinnen wir das Ding heute dreckig 1:0“ – so lautete die Ansage des Trainerteams vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Stotternheim.
Und genau so kam es: In einem sehr temporeichen Spiel sicherte sich der SV Schmira wichtige drei Punkte. Beide Mannschaften suchten immer wieder den Weg Richtung Tor, doch vor allem den Gastgebern fehlte im letzten Drittel der Vollstrecker.
Bis zum Strafraum wurde Stotternheim mehrfach gefährlich, doch Wiechert nahm den Stürmer der TSG über 60 Minuten souverän aus dem Spiel, ehe dieser verletzungsbedingt vom Platz musste.
Der goldene Treffer fiel bereits in der 19. Minute: Nach einem starken Chipball von Chuchra köpfte Schlöffel den Ball zum 0:1 in die Maschen.
Danach erhöhte Stotternheim den Druck, doch die Schmira-Elf verteidigte leidenschaftlich, blieb konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Trotz der Intensität blieb die Partie weitestgehend fair. Lediglich der Kapitän der Gastgeber sah Gelb wegen Meckerns.
Schmerzlich für die Hausherren: Vier von fünf Wechseln mussten verletzungsbedingt vorgenommen werden, eine Verletzung endete sogar mit dem Krankenwagen. An dieser Stelle wünschen wir allen verletzten Spielern eine schnelle und vollständige Genesung.
Am Ende steht ein dreckiger, aber enorm wichtiger 1:0-Auswärtssieg für den SVS – genau solche Spiele musst du im Aufstiegskampf gewinnen! 💚🤍🖤
Ein riesiges Dankeschön geht außerdem an unsere Fans, die selbst ein Auswärtsspiel wieder zu einem Heimspiel gemacht haben! Trotz ungewohnter Anstoßzeit um 11:00 Uhr wart ihr wieder zahlreich vor Ort und habt uns über 90 Minuten unterstützt. Genau diese Unterstützung pusht die Mannschaft aktuell auf unserem Weg Richtung 1. Kreisklasse! ❤️