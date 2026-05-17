SVS siegt dreckig – aber verdient/hart aber fair! von Patrick Hammer · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

„Zur Not gewinnen wir das Ding heute dreckig 1:0“ – so lautete die Ansage des Trainerteams vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Stotternheim. Und genau so kam es: In einem sehr temporeichen Spiel sicherte sich der SV Schmira wichtige drei Punkte. Beide Mannschaften suchten immer wieder den Weg Richtung Tor, doch vor allem den Gastgebern fehlte im letzten Drittel der Vollstrecker.

Bis zum Strafraum wurde Stotternheim mehrfach gefährlich, doch Wiechert nahm den Stürmer der TSG über 60 Minuten souverän aus dem Spiel, ehe dieser verletzungsbedingt vom Platz musste. Der goldene Treffer fiel bereits in der 19. Minute: Nach einem starken Chipball von Chuchra köpfte Schlöffel den Ball zum 0:1 in die Maschen.