SVS: Schwierige Vorbereitung geht zu Ende - Vicol schon wieder weg

Hat sich nach nur einem halben Jahr wieder aus Schalding verabschiedet: Rocco Vicol. – Foto: Simon Eiler

Eine Woche vor dem Frühjahrsauftakt in der Bayernliga Süd steht für den SV Schalding-Heining die Generalprobe an. Der SVS reist nach Regensburg und trifft auf dem Kunstrasenplatz am Kaulbachweg auf die Profireserve des SSV Jahn. Die Youngsters der "Rothosen" belegen zur Winterpause Rang 13 in der Bayernliga Nord.



Wie präsentiert sich die personelle Lage beim SVS eine Woche vor Saisonstart? Kurzfristig müssen die Schaldinger noch einen überraschenden Abgang hinnehmen. Der Winter war nicht so sehr das Problem am Reuthinger Weg. "Wir konnten unser Programm auf dem Kunstrasen wie geplant durchziehen. Einzig am gestrigen Donnerstagabend hat es so sehr geschneit, dass irgendwann zu viel Schnee auf dem Platz lag und wir abbrechen mussten", erzählt Cheftrainer Stefan Köck , der ansonsten aber ein durchwachsenes Fazit über die Vorbereitung zieht: "Alles in allem war`s doch eher schwierig, weil uns personelle Probleme immer wieder zurückgeworfen haben und wir nicht so richtig Fuß fassen konnten. Zum Abschluss in Regensburg wollen wir uns vor allem im taktischen Bereich verbessert zeigen, um optimistisch die Ligaspiele in Angriff nehmen zu können."Wie präsentiert sich die personelle Lage beim SVS eine Woche vor Saisonstart? Kurzfristig müssen die Schaldinger noch einen überraschenden Abgang hinnehmen. Rocco Vicol , der erst im Spätsommer des vergangenen Jahres aus Oberösterreich von LASK Linz nach Passau gekommen war, hat sich nach insgesamt neun Einsätzen für die Grün-Weißen in der Bayernliga Süd schon wieder verabschiedet. "Es war vereinbart, dass Rocco wieder wechseln kann, sollte er ein Angebot aus dem Profibereich vorliegen haben. Das ist jetzt offenbar der Fall. Er hatte sich über einen längeren Zeitraum nicht mehr gemeldet, daher kann ich es nicht konkret sagen, wohin es ihn zieht. Ich glaube, 2. Liga im Ausland", informiert Köck. Nach FuPa-Informationen hat sich Vicol dem slowenischen Klub NK Rudar Velenje angeschlossen.





Sorgen bereitet weiterhin Daniel Zillner. Der Kapitän und Abwehrchef bekommt seine Achillessehnenbeschwerden nicht in den Griff und muss weiter pausieren. Ebenso ist Maxi Moser zumindest bis auf Weiteres raus. Der 22-Jährige ist im Training umgeknickt. Auch Sebastian Sommer und Elion Haxhosaj schlagen sich weiterhin mit Blessuren herum und sind nach wie vor keine Optionen. Patrick Drofa hat muskuläre Probleme, ein Einsatz in Regensburg ist fraglich. Für seinen Spezl Christian Brückl läuft die Vorbereitung unglücklich. Zunächst war "Jinx" verletzt, nun muss er krankheitsbedingt pausieren. Keine allzu guten Vorzeichen für den Start kommende Woche in Ismaning...