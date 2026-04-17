SVS: Saison-Aus für Maxi Moser - Sturm auf den Spuren von Gerd Müller

Hat sich am Knie verletzt und fällt für den Rest der Saison aus: Schaldings Maxi Moser (am Ball). – Foto: Alexander Ferazin

Personalien SV Schalding-Heining: Maxi Moser hat sich wohl einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Damit ist für den 23-Jährigen die Saison vorzeitig beendet. Darüber hinaus fehlen die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Sebastian Sommer.

Rainer Elfinger (Sportlicher Leiter Türkgücü München)

"Aufgrund der letzten Niederlage schwindet realistischerweise die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Unser Gegner Schalding hat sein letztes positives Ergebnis zuletzt vor über einem Monat erzielt und verfolgt demnach wie wir auch das gleiche Ziel, den 'Bock endlich umzustoßen'. Mit Gallmaier, Drofa und Schnabel haben sie, neben sehr talentierten jungen Spielern wie Dorfner oder Haxhosaj, sehr viel Qualität in ihren Reihen."



