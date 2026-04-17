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Ligavorschau
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SVS: Saison-Aus für Maxi Moser - Sturm auf den Spuren von Gerd Müller
Samstag - 30. Spieltag: Schalding empfängt den abgeschlagenen Letzten und designierten Absteiger Türkgücü München +++Hauzenberg gastiert beim TSV Nördlingen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Angespannte Blicke bei Schaldings Coach Stefan Köck (re.) und SVS-Fußballchef Markus Clemens. Der erhoffte Befreiungsschlag war das 0:0 in Hauzenberg nicht, jetzt soll ein Heimsieg gegen Türkgücü München die Gemüter beruhigen. – Foto: Robert Geisler
Das Derby am Dienstag - es hielt nur bedingt, was die brisante Konstellation versprach. 1.600 Zuschauer sahen am Ende eine doch eher blasse Nullnummer, mit der der Sturm noch eher vorliebnehmen konnte als der SVS. Für die Schaldinger ist nun ein Heimsieg am morgigen Samstag gegen das abgeschlagene Schlusslicht und den designierten Absteiger Türkgücü München Pflicht (Anstoß 14 Uhr) . Die Hauzenberger müssen eine lange Auswärtsfahrt auf sich nehmen und wandeln auf den Spuren von Gerd Müller. Der Sturm gastiert beim TSV Nördlingen. Die Erben des "Bombers" stehen in der Tabelle auf Platz acht jenseits von Gut und Böse. Anpfiff im Gerd-Müller-Stadion im Rieser Sportpark ist am morgigen Samstag um 15:30 Uhr.
Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining) "Die Enttäuschung nach dem 0:0 in Hauzenberg war bei uns groß, denn wir hätten uns den Sieg absolut verdient gehabt. Wir nehmen jetzt die positiven Dinge mit ins Heimspiel gegen Türkgücü München. Zum Beispiel die Energie und die Bereitschaft, in Umschaltmomente alles reinzulegen. Klar, gegen Türkgücü soll nun ein Dreier her, keine Frage. Und auch wenn`s vielleicht die Tabellensituation suggeriert, wird das allerdings sicher kein Spaziergang. Ich verweise da zum Beispiel auf das Spiel von Türkgücü gegen Tabellenführer 1860 II. Sie haben den Junglöwen alles abverlangt, sind in Führung gegangen und haben am Ende nur knapp mit 1:2 verloren. Da ist also durchaus Potential vorhanden in der Mannschaft."
Hat sich am Knie verletzt und fällt für den Rest der Saison aus: Schaldings Maxi Moser (am Ball). – Foto: Alexander Ferazin
Personalien SV Schalding-Heining: Maxi Moser hat sich wohl einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Damit ist für den 23-Jährigen die Saison vorzeitig beendet. Darüber hinaus fehlen die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Sebastian Sommer.
Rainer Elfinger (Sportlicher Leiter Türkgücü München) "Aufgrund der letzten Niederlage schwindet realistischerweise die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Unser Gegner Schalding hat sein letztes positives Ergebnis zuletzt vor über einem Monat erzielt und verfolgt demnach wie wir auch das gleiche Ziel, den 'Bock endlich umzustoßen'. Mit Gallmaier, Drofa und Schnabel haben sie, neben sehr talentierten jungen Spielern wie Dorfner oder Haxhosaj, sehr viel Qualität in ihren Reihen."
Personalien Türkgücü München: Definitiv ausfallen wird weiterhin nur Ivan Martinović.
Dominik Schwarz hofft zumindest auf einen Punktgewinn in Nördlingen. – Foto: Alexander Ferazin
Donminik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg) "Nach dem wichtigen Punktgewinn im Derby stehen nun am Samstag und Dienstag schwere Aufgaben in Nördlingen und Pipinsried auf dem Spielplan. Nördlingen spielt ein hervorragende Rückrunde und somit hängen die Trauben hoch. Wir gehen nun in die dritte englische Woche und dementsprechend gilt es auch die individuelle Belastung zu steuern. Mit einem Punktgewinn wären wir absolut zufrieden, wohlwissend, dass es hierfür einer fehlerfreien Defensivleistung gegen die Offensivqualitäten von Gruber, Schröter & Co. bedarf."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Der Kader bleibt unverändert im Vergleich zum Schalding-Spiel. Heißt: Ausfallen werden weiterhin Fabian Gastinger (Muskelfaserriss) und Joris Wagner (langzeitverletzt). Erfreulich aus Hauzenberger Sicht, dass Jo Stingl auf einem guten Weg ist und weiter das Trainingspensum steigern kann.