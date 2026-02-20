SVS nutzt Chancen eiskalt und holt wichtige Punkte in Sprockhövel

– Foto: Hardy Krebs

Der SV Schermbeck hat zum Auftakt des 23. Spieltags der Oberliga Westfalendas Flutlichtspiel bei der TSG Sprockhövel mit 3:1 (1:0) für sich entschieden und im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte eingefahren. Vor rund 100 Zuschauern im Baumhof erwies sich die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan als das reifere und vor allem effizientere Team. Die TSG von Andrius Balaika kam nach deutlichem Rückstand noch einmal heran, ließ aber beste Möglichkeiten ungenutzt.

Die Hausherren, die auf die gesperrten Ishak Dogan und Ibrahim Bulut verzichten mussten, kamen erst nach gut 20 Minuten besser ins Spiel. Steven Frühauf gab den ersten Torschuss ab (22.), doch Leon Nübel im SVS-Tor hatte keine Mühe. Auf der Gegenseite zeigte Knälmann seine Klasse: Nach einem schnellen Angriff über Divine Boafo und Tolga Özdemir landete die Hereingabe bei El Mansoury, dessen Abschluss der TSG-Schlussmann stark parierte (25.).

Von Beginn an war der Gast präsenter. Bereits nach drei Minuten prüfte Eren Özat TSG-Keeper Philipp Knälmann, wenig später vergab Jamal El Mansoury die erste Großchance, als er aus 13 Metern frei über das Tor schoss (8.). Schermbeck bestimmte die Anfangsphase, ohne zunächst zwingend zu werden.

Boafo belohnt Schermbecks Überlegenheit

In der 38. Minute fiel schließlich das zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 0:1. Nach energischem Nachsetzen auf der rechten Seite setzte sich Divine Boafo im Strafraum gegen Jasper Stojan durch und traf aus sechs Metern ins kurze Eck. Mit der Führung im Rücken ging Schermbeck in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start – und schlugen erneut eiskalt zu. Zunächst vergaben Agon Arifi und Fatih Öztürk auf der Gegenseite gute Möglichkeiten (52.), ehe Schermbeck nur eine Minute später erhöhte: Ein langer Ball aus dem Zentrum erreichte Venis Uka, der am herausstürmenden Knälmann vorbeispitzelte und zum 0:2 ins linke Eck traf (53.).

Doppelschlag bringt die Vorentscheidung

Die TSG war noch mit dem Gegentreffer beschäftigt, da folgte der nächste Nackenschlag. Ein perfekt getimter Steilpass schickte Tolga Özdemir auf die Reise, der frei vor Knälmann ins lange Eck vollstreckte (62.). Einige Zuschauer reklamierten Abseits, doch Schiedsrichter Björn Sauer ließ weiterlaufen – 0:3.

Sprockhövel steckte nicht auf. Nachdem Knälmann in der 73. Minute ein mögliches Eigentor von Max Michels mit starker Reaktion verhindert hatte, keimte neue Hoffnung auf. Jonah Husseck wurde in der 75. Minute nicht konsequent angegriffen und traf aus 18 Metern sehenswert zum 1:3 ins linke Eck.

In der Schlussphase drängte die TSG auf den Anschluss. Husseck vergab per Kopf aus kurzer Distanz (86.), Oussama Anhari scheiterte aus 16 Metern an Nübel (89.), und in der Nachspielzeit setzte Fatih Öztürk den Ball aus wenigen Metern über das Tor (90.). Mehr als der Ehrentreffer gelang jedoch nicht. Kurz vor Schluss wurde es noch einmal hektisch, als sich vor der TSG-Bank ein kleines Rudel bildete und der Unparteiische zwei Gelbe Karten zeigte.

Nach 96 Minuten pfiff Sauer die Partie ab: Der SV Schermbeck nahm verdient die drei Punkte mit und verschaffte sich im Tabellenkeller Luft. Die TSG Sprockhövel hingegen musste trotz engagierter Schlussphase eine bittere Heimniederlage hinnehmen.

Oberliga Westfalen, 23. Spieltag

TSG Sprockhövel – SV Schermbeck 1:3 (0:1)

TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Jasper Stojan, Alen Cengic, Jonah Husseck, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan (89. Finlay Sube), Eron Morina (67. Aleksandar Dimitrov), Fatih Öztürk, Agon Arifi, Steven Frühauf (59. Zakaria Anhari) - Trainer: Andrius Balaika

SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kingsley Marcinek, Kasper Harbering, Eren Özat (80. Jonas Erwig-Drüppel) (89. Ilias Bouassaria), Bilal Akhal, Venis Uka (56. Jos Krechting) (73. Mustafa Gürpinar), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir, Divine Boafo (89. Canay Niyazi Tufan) - Trainer: Engin Yavuzaslan

Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Divine Boafo (38.), 0:2 Venis Uka (53.), 0:3 Tolga Özdemir (62.), 1:3 Jonah Husseck (75.)