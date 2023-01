Alexander Kurz kann nach langer Leidenszeit endlich wieder angreifen – Foto: Karl-Heinz Hönl

SVS legt los - Kurz wieder an Bord, Rott pausiert vorerst Der Bayernliga-Tabellenführer startet heute Abend mit der Frühjahsrvorbereitung +++ Trainingslager am Gardasee

Am heutigen Montagabend beginnt für die Kicker von Bayernliga-Primus wieder der Ernst ihres Fußballer-Lebens. Die Schützlinge von Stefan Köck und Josef Holler beginnen mit der Vorbereitung auf die am 4. März beim FC Ingolstadt II beginnende Restrückrunde, in der neben dem Gastspiel beim Drittliga-Nachwuchs zwölf weitere Paarungen auf Brückl, Burmberger & Co. warten.

Die Ausgangsposition für die Grün-Weißen ist vielversprechend, denn der Vorsprung zum Rangzweiten FC Memmingen beträgt komfortable acht Zähler. Unter Umständen könnten den Kickern um Torjäger Markus Gallmaier also eine Frühjahrs-Ausbeute von etwa 20 Punkten reichen, um den sofortigen Wiederaufstieg perfekt zu machen. Von solchen Rechenspielen will man am Reuthinger Weg aber nichts hören, dennoch wird die Meisterschaft nur über den SVS laufen, der im Herbst überragend performte.









Patrick Rott (re.) steht Schalding in nächster Zeit berufsbedingt nicht zur Verfügung – Foto: Walter Brugger