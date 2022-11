SVS II gewinnt Spiel, »das etwas ausgeartet ist« 18. Spieltag in der Bezirksliga Ost - Sonntag: SV Schalding-Heining II vs. SV Türkgücü Straubing 1:0

Der SV Türkgücü Straubing war so nah dran am so wichtigen vierten Saisonsieg in dieser Spielzeit. Letztlich aber gewann die heimische Bayernliga-Reserve des SV Schalding-Heining am Sonntagnachmittag des 18. Spieltages in der Bezirksliga Ost mit 1:0. Der einzige Treffer fiel nach einem Handelfmeter. Den Gästen hingegen blieb ein Strafstoß - aus ihrer Sicht zu Unrecht - versagt, was zu überbordende Emotionen bei den Straubingern und in der Folge drei Platzverweise führte.