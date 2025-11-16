SVS II geht mit Heimsieg in die Winterpause, Nullnummer in Hofkirchen

Am Sonntagnachmittag stand in der Bezirksliga Ost der 19. und zugleich letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm - mit zwei Partien, die sowohl im Tabellenmittelfeld als auch im Keller richtungsweisenden Charakter hatten.

Die U23 des SV Schalding-Heining empfing den SV Oberpolling und wollte sich mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden. Lange sah es nach einer souveränen Angelegenheit aus, doch nach einer 2:0-Führung wurde es noch einmal eng. Am Ende reichte es dennoch zum 2:1-Heimsieg, der die beiden Trainer Manuel Mörtlbauer und Manuel Mikolaiczyk zufrieden in die spielfreie Zeit gehen lässt.

Im Kellerkracher zwischen dem SV Hofkirchen und dem TSV Bischofsmais ging es um extrem wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegsränge. Durch das Remis überwintert Bischofsmais knapp über dem ominösen Strich und hält sich damit vorerst von der Relegationszone fern. Hofkirchen hingegen bleibt auf Platz 15 hängen, allerdings nur drei Zähler vom rettenden Ufer entfernt.