SVS II geht mit Heimsieg in die Winterpause, Nullnummer in Hofkirchen

Am Sonntagnachmittag stand in der Bezirksliga Ost der 19. und zugleich letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm - mit zwei Partien, die sowohl im Tabellenmittelfeld als auch im Keller richtungsweisenden Charakter hatten.
Die U23 des SV Schalding-Heining empfing den SV Oberpolling und wollte sich mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden. Lange sah es nach einer souveränen Angelegenheit aus, doch nach einer 2:0-Führung wurde es noch einmal eng. Am Ende reichte es dennoch zum 2:1-Heimsieg, der die beiden Trainer Manuel Mörtlbauer und Manuel Mikolaiczyk zufrieden in die spielfreie Zeit gehen lässt.
Im Kellerkracher zwischen dem SV Hofkirchen und dem TSV Bischofsmais ging es um extrem wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegsränge. Durch das Remis überwintert Bischofsmais knapp über dem ominösen Strich und hält sich damit vorerst von der Relegationszone fern. Hofkirchen hingegen bleibt auf Platz 15 hängen, allerdings nur drei Zähler vom rettenden Ufer entfernt.
Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Auf unserem Ausweichplatz war es insgesamt kein besonders attraktives Fußballspiel. In der ersten Halbzeit wurde uns ein klarer Elfmeter verwehrt, und Bischofsmais kam ausschließlich nach Standardsituationen zu Chancen. Nach der Pause wurde uns zudem ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Unterm Strich hätten wir uns die drei Punkte definitiv verdient.“
Marco Eder (Trainer SV Bischofsmais): "Ein 0:0, das in Ordnung geht. Der Platz war eigentlich nicht bespielbar, bzw. das Spielgeschehen war weitesgehend auf Zufall basiert. Wir nehmen den Punkt gerne mit und freuen uns über dem Strich zu überwintern."
Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding II): "Ein verdienter Heimsieg. Wir hätten das Spiel viel früher entscheiden müssen. Auch nach dem 2:0 haben wir keine wirkliche Ruhe ins Spiel bringen können. Durch individuelle Fehler haben wir den Gast immer wieder ins Kampfspiel verwickelt und ihn zu seiner Stärke kommen lassen. So war der Anschlusstreffer zum 2:1 letztlich auch verdient. Insgesamt haben wir es aber gut wegverteidigt, auch wenn offensiv leider nichts mehr ging. Jetzt sind wir froh, dass Winterpause ist und wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die spielfreie Zeit.“