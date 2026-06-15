 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

SVS holt Tempo-Dribbler Hoffmann und verabschiedet Bekaj

Der SV Schalding-Heining angelt sich den ehemaligen Regionalliga-Kicker und möchte noch eine weitere Baustelle besetzen

von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Jonas Hoffmann soll das Offensivspiel des SV Schalding-Heining beleben
Jonas Hoffmann soll das Offensivspiel des SV Schalding-Heining beleben – Foto: Verein

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Mohamed Bekaj
Mohamed Bekaj
Jonas Hoffmann
Jonas Hoffmann

Pünktlich zum Trainingsauftakt am heutigen Montagabend hat der SV Schalding-Heining nochmal einen Neuzugang an Land gezogen, der sich sehen lassen kann. Jonas Hoffmann wechselt vom TSV Seebach an den Reuthinger Weg. Den 22-jährige Studenten zog es im vergangenen Winter von der SpVgg Hankofen-Hailing zum Landesliga-Vizemeister, für den er in 14 Punktspielen sechs Treffer und vier Vorlagen verbuchte. Der aus Moosthenning bei Dingolfing stammende Linksfuß kickte zuvor zweieinhalb Jahre für die SpVgg Hankofen-Hailing, mit der er 2024 Bayernliga-Meister wurde und dann 26 Partien in der Regionalliga bestritt.

"Ich freue mich sehr, künftig für den SV Schalding-Heining aufzulaufen. Besonders auf die Herausforderung, wieder in der Bayernliga zu spielen, brenne ich sehr. Ich kenne die Liga bereits und weiß, welche einzigartigen Derbys mit außergewöhnlicher Stimmung uns bevorstehen. Deshalb kann ich es kaum erwarten, endlich mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und diese neue Herausforderung voll anzunehmen", sagt der offensive Flügelmann.

"Mit Jonas bekommen wir einen dynamischen Mann für die Offensive, der auch schon einiges an Erfahrung im höherklassigen Bereich sammeln durfte. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Stärke im Eins-gegen-Eins haben wir über außen noch mehr Möglichkeiten, unser Spiel variabler zu gestalten. Wir freuen uns sehr, dass wir nun mit Jonas unsere Personalplanungen für den Offensivbereich erfolgreich abschließen können", gibt Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs zu Protokoll.



Die Personalplanungen des Klubs sind noch nicht ganz abgeschlossen. "Ein erfahrener Sechser würde unserem Kader schon noch sehr guttun", verrät Schaldings neuer Chefanweiser Heiko Schwarz. Neben Noel Tanzer wird auch Mohamed Bekaj künftig nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen, die damit ein Vakuum im zentralen Mittelfeld-Bereich haben. Vermutlich auch wegen seines Parallel-Engagements in der Icon League - wegen dem Bekaj immer wieder Trainingseinheiten verpasste - konnte der 24-Jährige sein Potenzial nur selten abrufen.


Abgesehen von der personellen Planstelle ist Heiko Schwarz durchaus positiv gestimmt: "Wir haben einen spannenden Kader. Neben ein paar arrivierten Kräften haben wir viele relativ junge Spieler im Kader, von denen ein Großteil neu zu uns gekommen ist. Diese Jungs gilt es schnellstmöglich auf das erforderliche Niveau zu bringen. Das wird eine sehr anspruchsvolle, aber auch reizvolle Aufgabe." Blauäugig geht der Ex-Profi an die ganze Sache jedoch keinesfalls heran: "Die Bayernliga Süd ist eine richtig starke Klasse. In der Vorsaison hatte das Team bis zum Schluss zu kämpfen, daher sind wir gewarnt. Wir müssen top arbeiten und eine absolute Einheit werden. Wenn wir das schaffen und eine entsprechende DNA aufs Feld bringen, braucht uns nicht bange zu sein."


Die Testspieltermine:
17. Juni (19 Uhr) Jahn Regensburg 2 (in Straßkirchen)
23. Juni (19 Uhr) SpVgg Ruhmannsfelden (A)
26. Juni (19 Uhr) DJK Jägerwirth (A)
28. Juni (15 Uhr) Junge Wikinger Ried (in Hacklberg)
4. Juli (15 Uhr) SV Fortuna Regensburg (Spielort noch offen)
11. Juli (15 Uhr) Union Gurten (H)