SVS holt Tempo-Dribbler Hoffmann und verabschiedet Bekaj

Die Personalplanungen des Klubs sind noch nicht ganz abgeschlossen. "Ein erfahrener Sechser würde unserem Kader schon noch sehr guttun"
, verrät Schaldings neuer Chefanweiser Heiko Schwarz. Neben Noel Tanzer wird auch Mohamed Bekaj
künftig nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen, die damit ein Vakuum im zentralen Mittelfeld-Bereich haben. Vermutlich auch wegen seines Parallel-Engagements in der Icon League - wegen dem Bekaj immer wieder Trainingseinheiten verpasste - konnte der 24-Jährige sein Potenzial nur selten abrufen.
Abgesehen von der personellen Planstelle ist Heiko Schwarz durchaus positiv gestimmt: "Wir haben einen spannenden Kader. Neben ein paar arrivierten Kräften haben wir viele relativ junge Spieler im Kader, von denen ein Großteil neu zu uns gekommen ist. Diese Jungs gilt es schnellstmöglich auf das erforderliche Niveau zu bringen. Das wird eine sehr anspruchsvolle, aber auch reizvolle Aufgabe."
Blauäugig geht der Ex-Profi an die ganze Sache jedoch keinesfalls heran: "Die Bayernliga Süd ist eine richtig starke Klasse. In der Vorsaison hatte das Team bis zum Schluss zu kämpfen, daher sind wir gewarnt. Wir müssen top arbeiten und eine absolute Einheit werden. Wenn wir das schaffen und eine entsprechende DNA aufs Feld bringen, braucht uns nicht bange zu sein."
Die Testspieltermine:
17. Juni (19 Uhr) Jahn Regensburg 2 (in Straßkirchen)
23. Juni (19 Uhr) SpVgg Ruhmannsfelden (A)
26. Juni (19 Uhr) DJK Jägerwirth (A)
28. Juni (15 Uhr) Junge Wikinger Ried (in Hacklberg)
4. Juli (15 Uhr) SV Fortuna Regensburg (Spielort noch offen)
11. Juli (15 Uhr) Union Gurten (H)