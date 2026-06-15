SVS holt Tempo-Dribbler Hoffmann und verabschiedet Bekaj Der SV Schalding-Heining angelt sich den ehemaligen Regionalliga-Kicker und möchte noch eine weitere Baustelle besetzen von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Jonas Hoffmann soll das Offensivspiel des SV Schalding-Heining beleben – Foto: Verein

Pünktlich zum Trainingsauftakt am heutigen Montagabend hat der SV Schalding-Heining nochmal einen Neuzugang an Land gezogen, der sich sehen lassen kann. Jonas Hoffmann wechselt vom TSV Seebach an den Reuthinger Weg. Den 22-jährige Studenten zog es im vergangenen Winter von der SpVgg Hankofen-Hailing zum Landesliga-Vizemeister, für den er in 14 Punktspielen sechs Treffer und vier Vorlagen verbuchte. Der aus Moosthenning bei Dingolfing stammende Linksfuß kickte zuvor zweieinhalb Jahre für die SpVgg Hankofen-Hailing, mit der er 2024 Bayernliga-Meister wurde und dann 26 Partien in der Regionalliga bestritt.

"Ich freue mich sehr, künftig für den SV Schalding-Heining aufzulaufen. Besonders auf die Herausforderung, wieder in der Bayernliga zu spielen, brenne ich sehr. Ich kenne die Liga bereits und weiß, welche einzigartigen Derbys mit außergewöhnlicher Stimmung uns bevorstehen. Deshalb kann ich es kaum erwarten, endlich mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und diese neue Herausforderung voll anzunehmen", sagt der offensive Flügelmann.



