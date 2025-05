SVS holt Rottaler Dorfner von Unterhaching II - Sommer wird befördert

Die Kaderplanungen des SV Schalding-Heining für die neue Saison nimmt Konturen an. Als zweiten externen Neuzugang, nach Fabian Stahl, der vom 1. FC Passau an den Reuthinger Weg wechselt , kann Offensivspieler Simon Dorfner vermeldet werden. Der 20-jährige ging aus dem TUS 1860 Pfarrkirchen hervor und spielte die letzten zweieinhalb Jahre in Unterhaching unter professionellen Bedingungen.

Simon Dorfner wird seinen Lebensmittelpunkt mit dem Wechsel nach Passau verlagern. Er selbst freut sich auf die neue Herausforderung in seiner niederbayerischen Heimat: “Ich bin froh, mich in Haching in den letzten zweieinhalb Jahren sportlich sowie persönlich weiterentwickelt zu haben. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei den Verantwortlichen von Unterhaching, die mir die Chance gegeben haben, im Profibereich Erfahrungen zu sammeln und tolle Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen, Daraus sind einige sehr gute Freundschaften entstanden. Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SV Schalding-Heining und bin glücklich, dort meine nächsten Karriereschritte gehen zu dürfen."







Im Lager der Grün-Weißen verspricht man sich einiges von dem dynamischen Angreifer. "Der Wechsel von Simon zu uns zeigt klar die Richtung für die Zukunft auf. Wir konnten dieses Jahr schon viele unserer jungen Spieler in der Bayernliga etablieren. Das wird auch die Aufgabe in der neuen Saison sein. Wir freuen uns, dass wir Simon von unserem Weg überzeugen konnten", sagt Teammanager Jürgen Fuchs. Neben den beiden externen Neuzugängen liegen mittlerweile bereits weitere Zusagen vor, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Sebastian Sommer, Top-Scorer der U23-Mannschaft, wird in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen. Aktuell umfasst das Aufgebot 18 Spieler. "Das ein oder andere Puzzleteil fehlt noch, diesbezüglich werden wir aber nichts überstürzen. Wir gehen unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter", gibt Fuchs einen Einblick.