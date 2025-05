SVS hadert einmal mehr: »Die Goldene Ananas bleibt in Deisenhofen«

Obwohl es nur noch um die berühmt-berüchtigte "Goldene Ananas" ging, tut diese Niederlage dem SV Schalding-Heining weh. Weil Schnabel & Co. weiterhin seit dem 1. März auf einen Dreier warten. Weil die 1:2-Pleite in Deisenhofen aus Sicht von SVS-Teammanager Jürgen Fuchs unnötig war. Und weil die Köck-Truppe somit nur noch eine Chance hat, für ein Happy End dieser Spielzeit zu sorgen.

Bei der Beurteilung der Partie des 33. Spieltages in der Bayernliga Süd sind die Meinungen etwas unterschiedlich. Während Jürgen Fuchs "ein ganz normales Bayernliga-Spiel" sah, in dem "sich jeder reingehängt hat", steckt Heim-Funktionär Thomas Werth die Partie in die "Kategorie: Sommerkick". Klar, für beide Mannschaften ging es um nichts mehr - außer vielleicht um eine bessere Platzierung und ein gutes Gefühl. Gerade Letztgenanntes sehnen aber die Niederbayern herbei, wurden aber wieder einmal enttäuscht.