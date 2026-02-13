SVS gastiert in Vilzing - Hauzenbergs Generalprobe unter Vorbehalt

Die anstrengenden Tage der Vorbereitung fordern ihren Tribut, das ist bei Schalding nicht anders als bei den Vilzingern. "Man merkt den Jungs schon die hohe Belastung an. Wir mussten uns diese Woche mit dem ein oder anderen Wehwehchen herumschlagen", berichtet SVS-Coach Stefan Köck. Nach dem aufschlussreichen Test vergangene Woche gegen den SV Wacker Burghausen (0:4) wartet nun der nächste Härtetest gegen einen Regionalligisten. "Die Partie auf dem Kunstrasen am Huthgarten ist für uns ein weiterer toller Test, bei dem wir erneut in allen Belangen voll gefordert sein werden", so Köck, dem bis auf Christian Brückl (Entzündung) der gleiche Kader wie vergangene Woche zur Verfügung steht. Heißt demzufolge: Patrick Drofa (muskuläre Probleme), Sebastian Sommer (alte Verletzung aufgebrochen) und Simon Dorfner (Kreuzbandriss) fehlen weiterhin.

Kurz und knackig ist die Vorbereitung bei den Vilzingern. Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem Mittwochs-Test gegen Landesligist Burglengenfeld (6:3) geht es nun am Samstag gegen den Bayernligisten aus der Dreiflüßestadt. "Die Müdigkeit bei den Jungs ist schon ein bissl zu spüren, dennoch bin ich bislang mit der Vorbereitung zufrieden. In den beiden Tests haben wir große Spielfreude an den Tag gelegt. Wir sind auf einem guten Weg", meint DJK-Cheftrainer Thorsten Kirschbaum, der aber selbstredend noch Steigerungspotential sieht: "Wir sind uns einig: Vier Gegentore gegen die beiden Landesligisten sind zu viele. Wobei man auch sagen muss, dass wir uns alle vier Gegentore selbst zuzuschreiben haben. Dreimal haben wir uns Fehler im Spielaufbau geleistet, einmal waren wir schlicht unaufmerksam." Ziel gegen Schalding wird es sein, die defensiven Unzulänglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Personell hat die DJK derzeit einige Sorgen. Lukas Schröder hat sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Daniel Steiniger ist krank, ebenso wie Youngster Levente Raki, den Fieber plagt. Andreas Jünger ist angeschlagen, ob er gegen seinen Ex-Klub mit dabei sein kann, ist fraglich. Ohnehin nicht dabei sind die Verletzten Elija Härtl, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.