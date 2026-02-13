SVS gastiert in Vilzing - Hauzenbergs Generalprobe unter Vorbehalt

Die beiden niederbayerischen Bayernligisten SV Schalding-Heining und FC Sturm Hauzenberg testen auch am Faschingswochenende fleißig weiter. Der SVS gastiert in der Oberpfalz bei Regionalligist DJK Vilzing (Anpfiff 13 Uhr). Der Sturm absolviert seine Generalprobe vor dem Ligaauftakt zuhause gegen die DJK Vornbach (Anpfiff 14 Uhr). Ob die Hauzenberger allerdings tatsächlich schon kommende Woche mit dem Nachholspiel beim FC Pipinsried in die Frühjahrsrunde starten können, ist mit Blick auf die Witterungsverhältnisse fraglich.
Kurz und knackig ist die Vorbereitung bei den Vilzingern. Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem Mittwochs-Test gegen Landesligist Burglengenfeld (6:3) geht es nun am Samstag gegen den Bayernligisten aus der Dreiflüßestadt. "Die Müdigkeit bei den Jungs ist schon ein bissl zu spüren, dennoch bin ich bislang mit der Vorbereitung zufrieden. In den beiden Tests haben wir große Spielfreude an den Tag gelegt. Wir sind auf einem guten Weg", meint DJK-Cheftrainer Thorsten Kirschbaum, der aber selbstredend noch Steigerungspotential sieht: "Wir sind uns einig: Vier Gegentore gegen die beiden Landesligisten sind zu viele. Wobei man auch sagen muss, dass wir uns alle vier Gegentore selbst zuzuschreiben haben. Dreimal haben wir uns Fehler im Spielaufbau geleistet, einmal waren wir schlicht unaufmerksam." Ziel gegen Schalding wird es sein, die defensiven Unzulänglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Personell hat die DJK derzeit einige Sorgen. Lukas Schröder hat sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Daniel Steiniger ist krank, ebenso wie Youngster Levente Raki, den Fieber plagt. Andreas Jünger ist angeschlagen, ob er gegen seinen Ex-Klub mit dabei sein kann, ist fraglich. Ohnehin nicht dabei sind die Verletzten Elija Härtl, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.