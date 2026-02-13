 2026-02-09T08:36:21.830Z

SVS gastiert in Vilzing - Hauzenbergs Generalprobe unter Vorbehalt

Nächster Härtetest für Schalding +++ Sturm empfängt Vornbach

von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Philipp Michl und die Hauzenberger bestreiten ihre Generalprobe gegen Vornbach.
Philipp Michl und die Hauzenberger bestreiten ihre Generalprobe gegen Vornbach. – Foto: Alfred Brumbauer

Die beiden niederbayerischen Bayernligisten SV Schalding-Heining und FC Sturm Hauzenberg testen auch am Faschingswochenende fleißig weiter. Der SVS gastiert in der Oberpfalz bei Regionalligist DJK Vilzing (Anpfiff 13 Uhr). Der Sturm absolviert seine Generalprobe vor dem Ligaauftakt zuhause gegen die DJK Vornbach (Anpfiff 14 Uhr). Ob die Hauzenberger allerdings tatsächlich schon kommende Woche mit dem Nachholspiel beim FC Pipinsried in die Frühjahrsrunde starten können, ist mit Blick auf die Witterungsverhältnisse fraglich.

Die anstrengenden Tage der Vorbereitung fordern ihren Tribut, das ist bei Schalding nicht anders als bei den Vilzingern. "Man merkt den Jungs schon die hohe Belastung an. Wir mussten uns diese Woche mit dem ein oder anderen Wehwehchen herumschlagen", berichtet SVS-Coach Stefan Köck. Nach dem aufschlussreichen Test vergangene Woche gegen den SV Wacker Burghausen (0:4) wartet nun der nächste Härtetest gegen einen Regionalligisten. "Die Partie auf dem Kunstrasen am Huthgarten ist für uns ein weiterer toller Test, bei dem wir erneut in allen Belangen voll gefordert sein werden", so Köck, dem bis auf Christian Brückl (Entzündung) der gleiche Kader wie vergangene Woche zur Verfügung steht. Heißt demzufolge: Patrick Drofa (muskuläre Probleme), Sebastian Sommer (alte Verletzung aufgebrochen) und Simon Dorfner (Kreuzbandriss) fehlen weiterhin.

Kurz und knackig ist die Vorbereitung bei den Vilzingern. Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem Mittwochs-Test gegen Landesligist Burglengenfeld (6:3) geht es nun am Samstag gegen den Bayernligisten aus der Dreiflüßestadt. "Die Müdigkeit bei den Jungs ist schon ein bissl zu spüren, dennoch bin ich bislang mit der Vorbereitung zufrieden. In den beiden Tests haben wir große Spielfreude an den Tag gelegt. Wir sind auf einem guten Weg", meint DJK-Cheftrainer Thorsten Kirschbaum, der aber selbstredend noch Steigerungspotential sieht: "Wir sind uns einig: Vier Gegentore gegen die beiden Landesligisten sind zu viele. Wobei man auch sagen muss, dass wir uns alle vier Gegentore selbst zuzuschreiben haben. Dreimal haben wir uns Fehler im Spielaufbau geleistet, einmal waren wir schlicht unaufmerksam." Ziel gegen Schalding wird es sein, die defensiven Unzulänglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Personell hat die DJK derzeit einige Sorgen. Lukas Schröder hat sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Daniel Steiniger ist krank, ebenso wie Youngster Levente Raki, den Fieber plagt. Andreas Jünger ist angeschlagen, ob er gegen seinen Ex-Klub mit dabei sein kann, ist fraglich. Ohnehin nicht dabei sind die Verletzten Elija Härtl, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.

Vilzings Lukas Schröder (re.) hat sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zugezogen und muss erst einmal pausieren.
Vilzings Lukas Schröder (re.) hat sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zugezogen und muss erst einmal pausieren. – Foto: Charly Becherer




Generalprobe unter Vorbehalt für den Sturm! "Nach einer intensiven Trainingswoche wollen wir im Testspiel gegen Vornbach eine gute Leistung abrufen und an den Abläufen in den einzelnen Phasen weiter feilen. Wir sind insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Müde Beine, kleinere Blessuren oder Erkrankungen sind dabei ganz normal. Es gilt nun, unseren Spielrhythmus zu finden, um dann optimal vorbereitet in die kommenden Herausforderungen zu gehen", skizziert Trainer Dominik Schwarz die Lage unterm Staffelberg. Weiterhin fallen Joris Wagner, Johannes Stingl, Moritz Gerhartinger und Anton Hobelsberger aus. Einen grippalen Infekt haben sich Fabian Wiesmaier und Hannes Hobelsberger eingefangen. Keine guten Nachrichten gibt es auch von Keeper Christoph Obermüller. Er musste das Donnerstagstraining wegen Rückenschmerzen abbrechen.

Falls kommende Woche der Ligastart in Pipinsried witterungsbedingt nicht stattfinden kann, hat der Sturm einen Plan B in der Schublade. Dann würde Hauzenberg am Sonntag, den 22. Februar zuhause gegen Fortuna Regensburg ein weiteres Testspiel einlegen.