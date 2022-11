SVS fährt als klarer Außenseiter nach Köln-Porz Landesliga, Staffel 1: Für den SV Schlebusch geht es am Wochenende zur SpVg Porz.

Für die Fußballer des SV Schlebusch waren die vergangenen Wochen schwierig. Die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft ist auf Rang zwölf abgerutscht und hat aktuell noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Vor der Winterpause hat der SVS noch zwei Partien vor der Brust. Die Zielvorgabe ist klar: Punkte müssen her und der Abstand zum Tabellenkeller vergrößert werden. „So können wir dann auch beruhigt in die Winterpause gehen“, betont der Coach, der mit seiner Mannschaft am Sonntag (14.30 Uhr) zu Gast beim Tabellendritten in Köln-Porz ist.