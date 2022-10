SVS an allen Toren beteiligt

Die bislang mit Abstand schwächste Vorstellung dieser Saison bot der SV Sillenbuch beim FV Germania Degerloch, obwohl die Gastgeber sofort unter Druck gesetzt wurden. Doch die reichhaltigen Chancen verpufften durch Selbstverschulden, sämtliche Schüsse landeten ungewohnt fern vom Ziel. Nach einer Viertelstunde verlor das Team fast gänzlich den Faden, nachdem die Degerlocher ihren bisher einzigen Abschluss aus schlechtem Winkel ans hintere Tornetz gesetzt hatten. Erst in der 25. Minute bedrängte die Germania das SVS-Tor zum zweiten Mal. Fast symbolhaft der Abwehr-Versuch von Pechvogel Mika Kuhlen, dessen Kopfball die Kugel unglücklich zum 1:0-Rückstand in die eigenen Maschen leitete. Wenigstens agierte Sillenbuch von nun an wieder wesentlich präsenter. Aus einem herrlichen Doppelpassspiel resultierte eine Ecke für Krasi Dimitrov, woraufhin Fabi Di Cerbo für den Ausgleich zum 1:1 (28.) nur den falschen Fuß hinhalten musste. In der Folgezeit versemmelten zwar sowohl Alex Ersing als auch Jannik Hintermaier jeweils einen Hundertprozentigen, aber mit der schön von Nawid Iqbal verlängerten Vorlage in der 40. Minute erzielte Dimitrov den längst fälligen 1:2-Halbzeitstand.

Nach der Pause drängte die im Viererblock erneuerte Sillenbucher Elf auf eine Ergebniserhöhung, doch der FV-Schlussmann gab sein Bestes. Stattdessen ereignete sich in der 50. Minute die erste von insgesamt zwei Torszenen vor der SVS-Kiste innerhalb der nächsten halben Stunde. Eigentlich war die Situation bereits geklärt, da flog der vomUnglücksraben Di Cerbo abgefälschte Ball zum erneuten Ausgleich hinter die Linie. Nach wie vor war Sillenbuch spielerisch deutlich überlegen, brachte jedoch das verwöhnte Sillenbucher Publikum weiterhin genauso zum Verzweifeln wie den Trainer Necmi Keskin. Nur bedingt verschaffte das 2:3 in der 67. Minute Erleichterung, wobei Jannik Hintermaier den präzisen Service von Dimitrov aus zentraler Position verwandelte. Denn gegen Ende fand Germania noch ein paar Mal den Weg in Richtung Sillenbucher Strafraum und auch Keeper Luis Kaltapanidis musste doch noch eine einhändige Parade auspacken. Direkt vor dem Abpfiff erhielt Hintermaier nochmals eine Großchance, doch der Degerlocher Schlussmann hob das Leder gerade noch über die Latte.